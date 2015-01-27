版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 20:42 BJT

美股业绩：康宁第四季营收大增22.9%，因电视和智能手机玻璃需求增长

路透1月27日 - 苹果和三星电子的供应商-康宁公司(Corning) 公布季度营收增长22.9%，受助于电视和智能手机行业对玻璃需求的增长。

该公司公布第四季净营收增长至24亿美元，上年同期为19.6亿美元。

该公司第四季净利为9.88亿美元，合每股盈余0.70美元，上年同期分别为4.21亿美元和0.30美元。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐