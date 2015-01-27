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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 20:49 BJT

美股业绩：卡特彼勒净利下滑，受大宗商品价格全线走低的拖累

路透芝加哥1月27日 - 卡特彼勒 周二公布净利下滑，且低于市场预期，主要因近期原油、铜、煤和铁矿石价格下跌。

卡特彼勒公布第四季净利为7.57亿美元，较上年的10.3亿美元下跌近25%。

卡特彼勒公布每股盈余(EPS)为1.23美元，上年同期EPS为1.54美元。分析师预估EPS为1.55美元。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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