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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 22:37 BJT

美国热股：阿里巴巴影业获影星赵薇入股，阿里巴巴股价盘初下挫

路透1月27日 - 阿里巴巴集团 旗下阿里巴巴影业 预警去年全年将录得高至6亿港元净亏损，同时公司新主要股东--中国著名女影星赵薇曝光。

阿里巴巴股价周二盘初下挫2.4%，报101.52美元。(完)
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