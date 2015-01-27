美国数据：11月标普/Case-Shiller房价增速进一步放缓，同比增长4.3%

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透纽约1月27日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，11月美国独栋屋价格上涨速度进一步放缓，因库存不足和贷款标准较高限制了楼市的活动。
美国11月20个大都会地区房价指数较上年同期增长4.3%，为2012年10月以来最慢增速，不过与分析师预期一致，10月增幅为4.5%。
“由于距离春季购房季还有一两个月的时间，楼市复苏还在一垒的位置，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席David Blitzer在一份声明中表示，“2015年楼市复苏出现本垒打的前景并不乐观。”
按季节调整后，11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.7%，预估为上升0.6%。10月修正后为增长0.7%。
按季节调整后，11月标普/CASE-SHILLER 10个大都会地区房价指数较前月上涨0.7%，10月修正后为增长0.6%。(完) (编译 母红；审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年