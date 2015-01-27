美国数据：11月标普/Case-Shiller房价增速进一步放缓，同比增长4.3%

路透纽约1月27日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，11月美国独栋屋价格上涨速度进一步放缓，因库存不足和贷款标准较高限制了楼市的活动。

美国11月20个大都会地区房价指数较上年同期增长4.3%，为2012年10月以来最慢增速，不过与分析师预期一致，10月增幅为4.5%。

“由于距离春季购房季还有一两个月的时间，楼市复苏还在一垒的位置，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席David Blitzer在一份声明中表示，“2015年楼市复苏出现本垒打的前景并不乐观。”

按季节调整后，11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.7%，预估为上升0.6%。10月修正后为增长0.7%。