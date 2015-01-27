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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 23:33 BJT

表格：美国12月新屋销售较前月猛增11.6%，年率为48.1万户

路透1月27日 - 美国商务部周二称，美国12月新屋销售较前月猛增，逆转前一月的跌势，但总体表现仍与楼市缓慢复苏的大趋势一致。

商务部公布，经季节性调整后，12月新屋销售较前月猛增11.6%，年率为48.1万户，预估为45万户。11月年率被下修至43.1万户，前值为43.8万户。

新屋销售在楼市的占比约为8%，在去年多数时间呈横盘走势，去年总销售量为43.5万户，2013年为42.9万户。

经季节因素调整后的12月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 12月 11月 11月前值 　10月 10月前值 2013年12月 总户数 11.6 481 431 　438 　 462 　 445 　442　(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 母红；审校 李军)
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