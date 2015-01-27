全球金市：金价上涨，因在美联储政策声明公布前美元下跌

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
* 股市和美元下跌
* 美联储周二开始为期两天政策会议
路透纽约/伦敦1月27日 - 黄金周二在连跌两日后上涨1%，因在周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结束前，美元和股市下跌。美联储将可能推迟升息时间的预期。
美联储周二开始为期两天会议，投资者预计，美联储将承认全球前景不确定，且坚持对收紧政策保持耐心的承诺。
1927 GMT，现货金 上涨1%，报1,293.06美元。金价在之前两日累计下跌1.6%，因股市上涨和希腊选举存在不确定性。金价周四触及五个月高位1,306.20美元。
2月美国期金 收升1%，报每盎司1,291.70美元，交易商表示，2月期权到期，在大约1,275、1,280和1,300美元行驶价的期权有大量未平仓合约。
美元兑一篮子主要货币下跌最多1%，且全球股市下跌，因美国企业业绩令人失望和美国耐久财订单意外下降。
接受路透调查的交易商和分析师预计，今年黄金将连续第三年下跌，因美国准备升息。
其他贵金属方面，现货银 上升0.9%，报每盎司18.03美元。现货钯金 涨0.1%，报每盎司781美元。现货铂金 升0.9%，报每盎司1,259.25美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5