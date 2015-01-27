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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 04:20 BJT

全球金市：金价上涨，因在美联储政策声明公布前美元下跌

* 股市和美元下跌

* 美联储周二开始为期两天政策会议

路透纽约/伦敦1月27日 - 黄金周二在连跌两日后上涨1%，因在周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结束前，美元和股市下跌。美联储将可能推迟升息时间的预期。

美联储周二开始为期两天会议，投资者预计，美联储将承认全球前景不确定，且坚持对收紧政策保持耐心的承诺。

1927 GMT，现货金 上涨1%，报1,293.06美元。金价在之前两日累计下跌1.6%，因股市上涨和希腊选举存在不确定性。金价周四触及五个月高位1,306.20美元。

2月美国期金 收升1%，报每盎司1,291.70美元，交易商表示，2月期权到期，在大约1,275、1,280和1,300美元行驶价的期权有大量未平仓合约。

美元兑一篮子主要货币下跌最多1%，且全球股市下跌，因美国企业业绩令人失望和美国耐久财订单意外下降。

接受路透调查的交易商和分析师预计，今年黄金将连续第三年下跌，因美国准备升息。

其他贵金属方面，现货银 上升0.9%，报每盎司18.03美元。现货钯金 涨0.1%，报每盎司781美元。现货铂金 升0.9%，报每盎司1,259.25美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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