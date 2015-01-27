国际油市：油价因美元下跌而上涨，交易商对库存增加保持警惕

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
* 上周美国原油库存料增加410万桶－路透调查
* 成交量下滑，因雪暴令一些纽约交易商在家上班
路透纽约1月27日 - 原油价格周二上涨最多3%，因美元下跌提振美元计价商品，令被抛售的油市有一些回补空头，使持续了七个月的跌势稍作喘息。
油市上涨，尽管预计上周美国原油库存将再次大幅增加，令一些交易商意外。不过，其他交易商表示，他们认为油价还没有开始出现持续性反弹，因为对全球原油供应过剩的忧虑犹在。
最新的路透调查显示，在截至1月23日该周，分析师平均预期美国原油库存将增加410万桶。之前一周原油库存增加超过1,000万桶，为14年来最大周度升幅，至历来同期的最高水平。
一市场消息人士表示，追踪原油库存的Genscape称上周库欣原油库存增加近240万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
“可能油价在过去几周遭持续抛售后，有一些回补空头，但我认为油市基本面没有任何改变，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。
指标布兰特原油 收高1.44美元，或3%，报每桶49.60美元，此前升至离50美元仅差1美分的水平。上次布兰特原油在50美元是1月22日。
美国原油期货 收涨1.08美元，或2.4%，报每桶46.23美元，日高在46.55美元。
美元从上日触及的11年高位回落，兑欧元下挫约1%，此前美国公布12月耐久财订单弱于预期。
美国原油成交量为平常水平的大约一半，因雪暴吹袭美国东北部，许多纽约交易商在家上班。汤森路透数据显示，近月美国原油合约成交量不足30万口。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年