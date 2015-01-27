国际油市：油价因美元下跌而上涨，交易商对库存增加保持警惕

* 上周美国原油库存料增加410万桶－路透调查

* 成交量下滑，因雪暴令一些纽约交易商在家上班

路透纽约1月27日 - 原油价格周二上涨最多3%，因美元下跌提振美元计价商品，令被抛售的油市有一些回补空头，使持续了七个月的跌势稍作喘息。

油市上涨，尽管预计上周美国原油库存将再次大幅增加，令一些交易商意外。不过，其他交易商表示，他们认为油价还没有开始出现持续性反弹，因为对全球原油供应过剩的忧虑犹在。

最新的路透调查显示，在截至1月23日该周，分析师平均预期美国原油库存将增加410万桶。之前一周原油库存增加超过1,000万桶，为14年来最大周度升幅，至历来同期的最高水平。

一市场消息人士表示，追踪原油库存的Genscape称上周库欣原油库存增加近240万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

“可能油价在过去几周遭持续抛售后，有一些回补空头，但我认为油市基本面没有任何改变，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。

指标布兰特原油 收高1.44美元，或3%，报每桶49.60美元，此前升至离50美元仅差1美分的水平。上次布兰特原油在50美元是1月22日。

美国原油期货 收涨1.08美元，或2.4%，报每桶46.23美元，日高在46.55美元。

美元从上日触及的11年高位回落，兑欧元下挫约1%，此前美国公布12月耐久财订单弱于预期。