版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 05:45 BJT

美股盘后：苹果会计年度首季营收远胜预期，股价急升6.5%

路透1月27日 - 苹果 周二在盘后交易中急升6.5%，该公司盘后公布了会计年度第一季业绩。

苹果公布2015会计年度第一季每股盈利(EPS)为3.06美元；营收增长30%，至746亿美元；

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第一季每股收益为2.60美元，营收为676.9亿美元。

苹果预计第二季营收为520-550亿美元；

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计苹果第二季营收为537.9亿美元，每股收益为2.01美元。

苹果公布，第一季售出7,450万部iPhone，增长46%，售出2,140万台iPad，减少18%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐