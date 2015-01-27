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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 05:50 BJT

美国个股：雅虎公布免税剥离其所持阿里巴巴股权的计划

路透旧金山1月27日 - 雅虎 公布了一项免税剥离其所持阿里巴巴 15%股权的计划，这是备受期待的雅虎剥离其所持阿里巴巴股权进程的第一步。这部份股权的估值大约为400亿美元。

雅虎周二表示，其管理层向公司董事会提交了一项计划，将雅虎所持阿里巴巴股权分拆，成为一家新的独立注册的投资公司。这家公司的股权将按比例分配给雅虎股东。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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