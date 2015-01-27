澳新经济指标预测--1月28日-2月4日****

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日当周 1月28日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.8% +2.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.5% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 42.1 42.4 出口(亿新西兰元) 42.1 40.2 贸易收支(亿新西兰元) 逆差0.265 逆差2.13 截至12月的一年 逆差9.8 逆差4.5 1月29日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- -3.9% 进口物价 -- -0.8% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +10.0% 1月30日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0030 澳洲民间部门信贷 12月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 2月2日当周 2月1日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 12月 -- -- 2月1日-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 -- 持平 2月2日(一) 暂无重要经济数据公布 2月3日(二) 0030 澳洲建筑许可 12月 -- +7.5% 0030 澳洲民间住宅许可 12月 -- -0.3% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 -- 逆差9.25 商品和服务进口(较上月) -- +1.0% 出口(较上月) -- +1.0% 0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 2.50% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 5.4% HLFS就业增长(较前季) -- +0.8% HLFS就业参与率 -- 69.0% 新西兰劳工成本指数(较上季) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- -- 2月4日(三) 2230 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- +2.2% (完)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5