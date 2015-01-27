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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 06:55 BJT

****澳新经济指标预测--1月28日-2月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值       
    
    1月26日当周    

    1月28日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第四季         +0.3%      +0.5%
                            (较上年同期)                              +1.8%      +2.3%
               央行CPI加权中值(较前季)                                +0.5%      +0.6%
                              (较上年同期)                            +2.2%      +2.6%
               央行CPI截尾均值(较前季)                                +0.5%      +0.4%
                              (较上年同期)                            +2.2%      +2.5% 
    2000 新西兰央行利率决定                             --            3.50%      3.50%
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                         12月           42.1       42.4
               出口(亿新西兰元)                                        42.1       40.2
               贸易收支(亿新西兰元)                               逆差0.265   逆差2.13
                                                  截至12月的一年    逆差9.8    逆差4.5
    
    1月29日(四)
    0030 澳洲出口物价                                第四季             --       -3.9%
             进口物价                                                   --       -0.8%
    2145 新西兰建筑许可                                12月             --      +10.0%
    
    1月30日(五)
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)             第四季             --       +0.2%
                                (较上年同期)                            --       +1.2% 
    0030 澳洲民间部门信贷                              12月             --       +0.5%
             房屋信贷                                                   --       +0.6%
            
    2月2日当周
    
    2月1日(日)
    2230 澳洲AIG制造业指数                             12月             --        --
    
    2月1日-2日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                              1月             --        持平 
    
    2月2日(一)
    暂无重要经济数据公布 
    
    2月3日(二)
    0030 澳洲建筑许可                                  12月             --       +7.5%
    0030 澳洲民间住宅许可                              12月             --       -0.3%    
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 12月             --    逆差9.25
             商品和服务进口(较上月)                                     --       +1.0%
                       出口(较上月)                                     --       +1.0%
    0330 澳洲央行利率决定                               2月             --       2.50%
    2145 新西兰HLFS失业率                            第四季             --        5.4%
               HLFS就业增长(较前季)                                     --       +0.8%
               HLFS就业参与率                                           --       69.0%
          新西兰劳工成本指数(较上季)                                    --       +0.5%
                            (较上年同期)                                --       +1.9%
    2230 澳洲AIG服务业指数                              1月             --        -- 
    
    2月4日(三)
    2230 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       12月             --       +2.2%          
    (完)
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