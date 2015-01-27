《全球汇市》美国耐久财订单意外下跌拖累美元走贬，静待美联储会议声明

* 美国耐久财订单下跌，拉低美元

* 在美国亮丽的消费者信心报告公布后，美元缩减跌幅

路透纽约1月27日 - 美元周二下跌，汇市策略师直指美国耐久财订单意外下跌，促使市场臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟升息的时间可能比预期更久。

投资者一直买入美元，预计美联储将在今年年中左右升息，因美国经济复苏积累动能，在此同时欧洲和日本等主要央行正放宽政策以刺激经济活动。

美国商务部周二公布，扣除飞机的非国防资本财订单上月下降0.6%，11月也录得同样的跌幅。

“我认为持有美元多头的投资者觉得在这份数据出炉后，可以对美元部份获利了结。主因该数据燃点了我们对周五出炉国内生产总值(GDP)的预期。鉴于耐久财订单数据，人们对GDP数据保持警惕，且正在降低其持有的头寸，”花旗集团美国G10汇市策略部主管Richard Cochinos说。

最新路透调查显示，分析师预计美国第四季GDP环比年率初值为成长3%。

在美国经济咨商会称1月消费者信心指数升至逾七年来最高后，美元缩减跌幅。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始为期两天的政策会议，周三将公布政策声明。

“美元面临的风险是FOMC可能表示担心全球经济、能源价格下跌对FOMC通胀预期造成的影响，和美元非常强劲对美国经济造成潜在影响，以及非常低薪资的情况，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

“如果明日美联储声明措辞较为谨慎，将有效地推后美国最终升息的时间表，而对美联储升息的预期是推动美元上涨的支柱之一。”

在EBS电子交易平台，欧元兑美元 劲升1.24%，报1.13760美元，脱离1.14230美元日内高位。欧元进一步远离周一在希腊选举后触及的11年低位1.1098美元。在希腊选举中，反对纾困计划的政党胜出，消息拖累欧元下挫。

美元兑日圆 下滑0.52%，报117.85日圆。欧元兑日圆 上涨0.75%，报134.14日圆。欧元兑瑞郎 攀升0.90%，报1.02510瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1381 1.1237 +1.28 -5.92 1.2097

美元/日圆 117.85 118.45 -0.51 -1.53 119.68

欧元/日圆 134.11 133.08 +0.77 -7.36 144.77

美元/瑞郎 0.9025 0.9029 -0.04 -9.21 0.9941

英镑/美元 1.5196 1.5078 +0.78 -2.42 1.5573

美元/加元 1.2399 1.2472 -0.59 +6.72 1.1618

澳元/美元 0.7932 0.7924 +0.10 -2.89 0.8168

欧元/瑞郎 1.0272 1.0145 +1.25 -14.59 1.2026

欧元/英镑 0.7486 0.7448 +0.51 -3.47 0.7755

新西兰元/美元 0.7447 0.7424 +0.31 -4.49 0.7797

美元/挪威克朗 7.7260 7.8039 -1.00 +3.40 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7974 8.7713 +0.30 -2.68 9.0392

美元/瑞典克朗 8.1755 8.3005 -1.51 +4.87 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3045 9.3291 -0.26 -1.74 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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