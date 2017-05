《美国上市公司业绩公布日程表》--1月28日至2月4日

汤森路透1月27日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司: 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 1月28日 BMO Q1 2015 AmerisourceBergen Corp 1月28日 BMO Q1 2015 ADT Corp 1月28日 BMO Q4 2014 American Electric Power Company 1月28日 BMO Q4 2014 Ametek Inc 1月28日 AMC Q4 2014 Ameriprise Financial Inc 1月28日 11:00 Q4 2014 Anthem Inc. 1月28日 AMC Q4 2014 AvalonBay Communities Inc 1月28日 BMO Q4 2014 波音(Boeing) 1月28日 BMO Q4 2014 Biogen Idec Inc 1月28日 AMC Q4 2014 Citrix Systems Inc 1月28日 BMO Q4 2014 EMC Corp 1月28日 AMC Q4 2014 Facebook Inc 1月28日 BMO Q4 2014 General Dynamics Corp 1月28日 AMC Q4 2014 General Growth Properties Inc 1月28日 BMO Q4 2014 Hudson City Bancorp Inc 1月28日 BMO Q4 2014 Hess Corp 1月28日 BMO Q4 2014 国际纸业(International Paper) 1月28日 AMC Q1 2015 Jacobs Engineering Group Inc 1月28日 AMC Q2 2015 科林研发(Lam Research) 1月28日 BMO Q4 2014 McCormick & Company Inc 1月28日 AMC Q4 2014 Murphy Oil Corp 1月28日 BMO Q4 2014 MeadWestvaco Corp 1月28日 BMO Q4 2014 Praxair Inc 1月28日 AMC Q1 2015 高通(Qualcomm) 1月28日 BMO Q1 2015 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 1月28日 BMO Q4 2014 St. Jude Medical Inc 1月28日 BMO Q4 2014 T. Rowe Price Group Inc 1月28日 AMC Q4 2014 Tractor Supply Co 1月28日 BMO Q4 2014 德事隆(Textron Inc) 1月28日 AMC Q1 2015 Varian Medical Systems Inc 1月28日 AMC Q4 2014 Vertex Pharmaceuticals Inc 1月29日 BMO Q4 2014 雅培制药(Abbott Laboratories) 1月29日 BMO Q4 2014 Alexion Pharmaceuticals Inc 1月29日 AMC Q4 2014 亚马逊(Amazon.com) 1月29日 BMO Q1 2015 Air Products and Chemicals Inc 1月29日 BMO Q4 2014 Baxter International Inc 1月29日 AMC Q4 2014 C R Bard Inc 1月29日 AMC Q4 2014 Broadcom Corp 1月29日 BMO Q2 2015 Cardinal Health Inc 1月29日 BMO Q4 2014 Cameron International Corp 1月29日 AMC Q4 2014 Chubb Corp 1月29日 BMO Q4 2014 Celgene Corp 1月29日 BMO Q4 2014 高露洁(Colgate-Palmolive) 1月29日 BMO Q4 2014 CMS Energy Corp 1月29日 BMO Q2 2015 Coach Inc 1月29日 BMO Q4 2014 康菲石油国际(ConocoPhillips) 1月29日 BMO Q4 2014 Quest Diagnostics Inc 1月29日 BMO Q4 2014 陶氏化学(Dow Chemical) 1月29日 BMO Q4 2014 EMC Corp 1月29日 AMC Q4 2014 Eastman Chemical Co 1月29日 Q4 2014 福特汽车(Ford Motor) 1月29日 AMC Q4 2014 谷歌(Google Inc) 1月29日 13:00 Q2 2015 Harman International Industries 1月29日 BMO Q4 2014 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 1月29日 BMO Q1 2015 Helmerich & Payne Inc 1月29日 BMO Q4 2014 好时(Hershey) 1月29日 12:30 Q4 2014 Invesco Ltd 1月29日 AMC Q4 2014 Leggett & Platt Inc 1月29日 BMO Q4 2014 L-3 Communications Holdings Inc 1月29日 AMC Q3 2015 Microchip Technology Inc 1月29日 BMO Q4 2014 美赞臣(Mead Johnson) 1月29日 BMO Q4 2014 NASDAQ OMX Group Inc 1月29日 BMO Q4 2014 Northrop Grumman Corp 1月29日 BMO Q4 2014 西方石油(Occidental Petroleum) 1月29日 AMC Q4 2014 信安金融集团(Principal Financial Group) 1月29日 BMO Q4 2014 PulteGroup Inc 1月29日 AMC Q4 2014 PerkinElmer Inc 1月29日 13:00 Q4 2014 Phillips 66 1月29日 BMO Q4 2014 Royal Caribbean Cruises Ltd 1月29日 AMC Q4 2014 Robert Half 1月29日 12:00 Q4 2014 雷神(Raytheon) 1月29日 BMO Q4 2014 Sherwin-Williams Co 1月29日 BMO Q4 2014 Stanley Black & Decker Inc 1月29日 BMO Q4 2014 Thermo Fisher Scientific Inc 1月29日 BMO Q4 2014 时代华纳有线(Time Warner Cable) 1月29日 AMC Q1 2015 Visa Inc 1月29日 BMO Q1 2015 维亚康母(Viacom) 1月29日 BMO Q4 2014 Valero Energy Corp 1月29日 BMO Q4 2014 Xcel Energy Inc 1月29日 BMO Q4 2014 Zimmer Holdings Inc 1月30日 BMO Q4 2014 艾伯维(AbbVie) 1月30日 BMO Q1 2015 Franklin Resources Inc 1月30日 11:45 Q4 2014 CONSOL Energy Inc 1月30日 BMO Q4 2014 雪佛龙(Chevron) 1月30日 12:00 Q4 2014 Ingersoll-Rand PLC 1月30日 BMO Q4 2014 礼来(Eli Lilly) 1月30日 BMO Q3 2015 雷格梅森(Legg Mason) 1月30日 BMO Q4 2014 万事达卡 1月30日 BMO Q4 2014 美泰儿(Mattel) 1月30日 BMO Q4 2014 Altria Group Inc 1月30日 BMO Q4 2014 Newell Rubbermaid Inc 1月30日 BMO Q4 2014 Simon Property Group Inc 1月30日 13:00 Q1 2015 Tyson Foods 1月30日 BMO Q4 2014 Weyerhaeuser Co 1月30日 12:00 Q4 2014 施乐(全录,Xerox) 2月2日 AMC Q4 2014 Anadarko Petroleum Corp 2月2日 AMC Q4 2014 The Hartford 2月2日 AMC Q4 2014 Owens-Illinois Inc 2月2日 BMO Q4 2014 Pitney Bowes Inc 2月2日 BMO Q2 2015 Sysco Corp 2月2日 AMC Q4 2014 Torchmark Corp 2月2日 BMO Q4 2014 艾克森美孚 (Exxon Mobil) 2月3日 BMO Q4 2014 Archer Daniels Midland Co 2月3日 11:00 Q4 2014 安泰(Aetna Inc) 2月3日 AMC Q4 2014 Aflac Inc 2月3日 BMO Q4 2014 AutoNation Inc 2月3日 BMO Q3 2015 Airgas Inc 2月3日 AMC Q4 2014 C.H. Robinson Worldwide Inc 2月3日 AMC Q4 2014 Chipotle Mexican Grill Inc 2月3日 AMC Q1 2015 迪士尼(Walt Disney) 2月3日 BMO Q1 2015 Emerson Electric Co 2月3日 AMC Q4 2014 Equity Residential 2月3日 BMO Q4 2014 伊顿公司(Eaton Corp) 2月3日 AMC Q4 2014 Edwards Lifesciences Corp 2月3日 AMC Q4 2014 Fiserv Inc 2月3日 BMO Q1 2015 Mallinckrodt Plc 2月3日 BMO Q4 2014 National Oilwell Varco Inc 2月3日 BMO Q4 2014 Ryder System, Inc. 2月3日 AMC Q4 2014 Unum Group 2月3日 BMO Q4 2014 联合包裹(优比速,UPS) 2月4日 BMO Q2 2015 Automatic Data Processing Inc <ADP.O 2月4日 AMC Q4 2014 Allstate Corp <ALL 2月4日 BMO Q4 2014 Boston Scientific Corp <BSX 2月4日 AMC Q4 2014 CBRE Group Inc <CBG 2月4日 AMC Q4 2014 Cincinnati Financial Corp <CINF.O 2月4日 BMO Q2 2015 Clorox Co 2月4日 BMO Q4 2014 Cognizant Technology Solutions 2月4日 AMC Q4 2014 Essex Property Trust Inc 2月4日 AMC Q4 2014 FMC Corp 2月4日 21:00 Q2 2015 21世纪福斯(福克斯) 2月4日 Q4 2014 通用汽车 2月4日 AMC Q1 2015 Keurig Green Mountain Inc 2月4日 11:00 Q4 2014 Humana Inc 2月4日 AMC Q4 2014 Lincoln National Corp 2月4日 BMO Q4 2014 Level 3 Communications Inc 2月4日 AMC Q4 2014 Macerich Co 2月4日 BMO Q4 2014 Marathon Petroleum Corp 2月4日 BMO Q4 2014 默克 2月4日 BMO Q4 2014 摩托罗拉解决方案 2月4日 AMC Q4 2014 O'Reilly Automotive Inc 2月4日 AMC Q4 2014 美国保德信金融集团 2月4日 BMO Q3 2015 Ralph Lauren Corp 2月4日 BMO Q4 2014 Spectra Energy Corp 2月4日 12:30 Q4 2014 Southern Co 2月4日 21:15 Q4 2014 Under Armour Inc 2月4日 11:00 Q4 2014 惠而浦(Whirlpool) 2月4日 AMC Q4 2014 百胜集团 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。