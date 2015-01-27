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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 07:20 BJT

美国个股：雅虎预计第一季GAAP营收介于11.1至11.5亿美元

路透1月27日 - 雅虎周二表示：
    
    * 预计第一季按照公认会计原则(GAAP)计算的营收为11.1亿至11.5亿
美元
    * 雅虎预计第一季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为2
亿至2.4亿美元
    * 雅虎执行长称将就如何加强搜索业务的合作与微软“积极合作”(
完)
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