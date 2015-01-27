美国个股：宝洁预计2015年无法实现营收和获利增长，因美元强势

宝洁称，美元升值将令全年营收下降5%和全年获利下跌12%，或至少相常于税后14亿美元。

Moeller说，汇价波动的影响将会挥之不去，宝洁正将供应链进一步当地化，和在新兴市场兴建了20座新的制造厂。

截至12月31日的第二财季，所有业务营收均成长，除了美容、护发和个人护理业务外，因为玉兰油和其他产品需求下降。

瑞银证券分析师Stephen Powers在报告中表示，宝洁各个分支成长乏善可陈，且宝洁似乎没有能力透过提升生产率和定价来抵销汇价波动的影响，令人担忧。

净营收下跌4.4%，至202亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为206.2亿美元。

宝洁净利下跌31%，至23.7亿美元。核心盈利下跌至每股1.06美元，低于分析师预期的每股1.13美元。(完)