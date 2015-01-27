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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 07:25 BJT

美股业绩：苹果第一季iPhone销售强于预期，但中国市场销量仍不及美国

梅斯特里还表示，公司在新加坡和巴西的iPhone手机销售也翻了一番。

苹果麦金塔电脑(Mac)以及旧款iPhone手机销售数量增长14%，Kantar Worldpanel ComTech的分析师Carolina Milanesi对此赞不绝口。

她补充说，当前一季苹果在中国市场处于非常有利的形势，这一季正值中国农历新年假期，同时苹果还考虑采用新的销售渠道。

苹果公布，第一季净利为180.2亿美元，摊薄后的每股盈余为3.06美元，上年同期分别为130.7亿美元和2.07美元。根据汤森路透I/B/E/S调查，分析师原本预期为每股盈余2.60美元，营收676.9亿美元。(完)

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(编译 郑茵 审校 杜明霞/于春红)
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