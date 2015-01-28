更正-美股业绩：苹果第一季iPhone销售强于预期，但中国市场销量仍不及美国

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(更正：因译文有误，内文第二段中营收应为“从上年同期的576亿美元增至746亿美元”，非“从上年同期的5,760亿美元增至7,460亿美元”)
路透1月27日 - 美国苹果 公布的季度业绩远超华尔街预期，因其新款iPhone 6及6 Plus智能手机在假日购物季的销售创下纪录，在中国亦旺销，不过美国仍是iPhone产品的头号市场。
该公司在12月27日止的会计年度第一季共销售7,450万部iPhone手机，许多分析师原本预期还不到7,000万部。该季度营收从上年同期的576亿美元增至746亿美元。
苹果股价在盘后交易中上涨5%左右，报114.90美元。
苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)在采访中对路透表示，iPhone在中国的销量不及美国，尽管之前有研究分析师那样预期。
不过第一季在中国的营收较上年同期增长70%，很大程度上得益于iPhone销售的巨大推动。该公司在中国市场竞争中取得成功，要归功于同中国最大移动运营商--中国移动的合作，同时也是因为iPhone 6和6 Plus的大尺寸屏幕对消费者颇具吸引力。
梅斯特里称，预计中国经济增速下滑不会对苹果有太大影响。他表示，苹果对于在中国的市场地位“感觉良好”。
“我们没有看到放缓，”他补充说。
梅斯特里还表示，公司在新加坡和巴西的iPhone手机销售也翻了一番。
苹果麦金塔电脑(Mac)以及旧款iPhone手机销售数量增长14%，Kantar Worldpanel ComTech的分析师Carolina Milanesi对此赞不绝口。
她补充说，当前一季苹果在中国市场处于非常有利的形势，这一季正值中国农历新年假期，同时苹果还考虑采用新的销售渠道。
苹果公布，第一季净利为180.2亿美元，摊薄后的每股盈余为3.06美元，上年同期分别为130.7亿美元和2.07美元。根据汤森路透I/B/E/S调查，分析师原本预期为每股盈余2.60美元，营收676.9亿美元。(完)
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(编译 郑茵 审校 杜明霞/于春红)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号