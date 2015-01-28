更正-美股业绩：苹果第一季iPhone销售强于预期，但中国市场销量仍不及美国

(更正：因译文有误，内文第二段中营收应为“从上年同期的576亿美元增至746亿美元”，非“从上年同期的5,760亿美元增至7,460亿美元”)

路透1月27日 - 美国苹果 公布的季度业绩远超华尔街预期，因其新款iPhone 6及6 Plus智能手机在假日购物季的销售创下纪录，在中国亦旺销，不过美国仍是iPhone产品的头号市场。

该公司在12月27日止的会计年度第一季共销售7,450万部iPhone手机，许多分析师原本预期还不到7,000万部。该季度营收从上年同期的576亿美元增至746亿美元。

苹果股价在盘后交易中上涨5%左右，报114.90美元。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)在采访中对路透表示，iPhone在中国的销量不及美国，尽管之前有研究分析师那样预期。

不过第一季在中国的营收较上年同期增长70%，很大程度上得益于iPhone销售的巨大推动。该公司在中国市场竞争中取得成功，要归功于同中国最大移动运营商--中国移动的合作，同时也是因为iPhone 6和6 Plus的大尺寸屏幕对消费者颇具吸引力。

梅斯特里称，预计中国经济增速下滑不会对苹果有太大影响。他表示，苹果对于在中国的市场地位“感觉良好”。

“我们没有看到放缓，”他补充说。

梅斯特里还表示，公司在新加坡和巴西的iPhone手机销售也翻了一番。

苹果麦金塔电脑(Mac)以及旧款iPhone手机销售数量增长14%，Kantar Worldpanel ComTech的分析师Carolina Milanesi对此赞不绝口。

她补充说，当前一季苹果在中国市场处于非常有利的形势，这一季正值中国农历新年假期，同时苹果还考虑采用新的销售渠道。

苹果公布，第一季净利为180.2亿美元，摊薄后的每股盈余为3.06美元，上年同期分别为130.7亿美元和2.07美元。根据汤森路透I/B/E/S调查，分析师原本预期为每股盈余2.60美元，营收676.9亿美元。(完)

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