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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 07:52 BJT

美国个股：苹果执行长称，手表产品将在4月发货

路透1月27日 - 美国苹果公司 ：

* 执行长表示，苹果手表(APPLE WATCH)将于4月发货

* 财务长称，到2016年中苹果在大中华地区门店将达到40个

(完)
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