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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 07:52 BJT

美股业绩：AT&T第四季虽录得净亏损，但略优于华尔街预期

路透旧金山1月27日 - 美国第二大无线通讯运营商--美国电话电报公司(AT&T) 周二公布，第四季净亏损略少于华尔街预估，公司移动设备协议吸引了许多客户，但有更多用户转至其他网络。

AT&T在周二美股盘后交易中上涨1.6%，此前于纽约证交所收报32.81美元。

公司第四季净亏损40亿美元，合每股亏损0.77美元，上年同期录得净利69亿美元，合每股盈余1.31美元。第四季未计某些项目每股盈余为0.55美元，较分析师预估高出0.01美元。

AT&T称，客户流失率升至1.22%，每个用户平均收入较上年同期减少10.7%。

公司未计某些项目的无线通讯利润率从上年同期的42%降至36.7%。

AT&T表示，预计2015年利润率增幅及经调整后获利增幅处于“个位数区间低档。”

该公司称，第四季增加逾200万个无线通讯新客户及85.4万个合同用户。

第四季营收从上年同期的331.6亿美元增至344亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预期第四季营收为342.7亿美元。(完)
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