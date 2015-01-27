美股业绩：AT&T第四季虽录得净亏损，但略优于华尔街预期

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透旧金山1月27日 - 美国第二大无线通讯运营商--美国电话电报公司(AT&T) 周二公布，第四季净亏损略少于华尔街预估，公司移动设备协议吸引了许多客户，但有更多用户转至其他网络。
AT&T在周二美股盘后交易中上涨1.6%，此前于纽约证交所收报32.81美元。
公司第四季净亏损40亿美元，合每股亏损0.77美元，上年同期录得净利69亿美元，合每股盈余1.31美元。第四季未计某些项目每股盈余为0.55美元，较分析师预估高出0.01美元。
AT&T称，客户流失率升至1.22%，每个用户平均收入较上年同期减少10.7%。
公司未计某些项目的无线通讯利润率从上年同期的42%降至36.7%。
AT&T表示，预计2015年利润率增幅及经调整后获利增幅处于“个位数区间低档。”
该公司称，第四季增加逾200万个无线通讯新客户及85.4万个合同用户。
第四季营收从上年同期的331.6亿美元增至344亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预期第四季营收为342.7亿美元。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年