《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月27日

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.95 -0.12 -0.32 536341
搜狐 56.62 -0.61 -1.07 239051
网易 110.16 -0.90 -0.81 431330
百度 227.53 -1.93 -0.84 2818016
台湾
台湾积体电路 24.19 +0.03 +0.12 2399148
联电 2.46 -0.02 -0.81 282943
日月光 6.69 -0.03 -0.45 318608
矽品精密 8.35 -0.07 -0.83 1047456
和信超媒体 0.79 +0.00 +0.01 74039
友达 5.86 -0.09 -1.51 304385
中华电信 30.47 +0.00 +0.00 24444
台湾国际航电 52.86 -1.44 -2.65 1368364
香港
中国移动 65.85 -0.77 -1.16 142851
中国联通 15.49 -0.08 -0.51 65986
中国电信 61.30 -0.73 -1.18 8035
中芯国际 4.46 -0.04 -0.89 5197
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 83
(完)
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路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5