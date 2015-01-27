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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 07:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.95 -0.12 -0.32 536341

搜狐 56.62 -0.61 -1.07 239051

网易 110.16 -0.90 -0.81 431330

百度 227.53 -1.93 -0.84 2818016

台湾

台湾积体电路 24.19 +0.03 +0.12 2399148

联电 2.46 -0.02 -0.81 282943

日月光 6.69 -0.03 -0.45 318608

矽品精密 8.35 -0.07 -0.83 1047456

和信超媒体 0.79 +0.00 +0.01 74039

友达 5.86 -0.09 -1.51 304385

中华电信 30.47 +0.00 +0.00 24444

台湾国际航电 52.86 -1.44 -2.65 1368364

香港

中国移动 65.85 -0.77 -1.16 142851

中国联通 15.49 -0.08 -0.51 65986

中国电信 61.30 -0.73 -1.18 8035

中芯国际 4.46 -0.04 -0.89 5197

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 83

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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