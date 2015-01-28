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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:04 BJT

金砖国家：1月27日股汇市收盘纵览

路透1月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月27日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.11%，收报989.83点。

中国股市：沪综指收跌终结连五日上涨，因经济下行忧虑施压

香港股市：结束五日连涨而收低，因内地股市疲弱

中国汇市：中资大行结汇助人民币止跌回升，短期贬值压力减弱

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巴西股市：收盘近持平，盘中一度受最大贸易伙伴中国工业企业利润数据欠佳影响而下跌，淡水河谷 收盘重挫近3%。巴西指标股指Bovespa指数 收盘微涨0.03%，报48,591.23点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元上涨，抹消前两个交易日跌幅，交易商称雷亚尔走势是受到美国耐久财数据逊于预期的牵动。雷亚尔兑美元 收盘报2.5691/06，上交易日收盘报2.5888/05。

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南非股市：续涨，黄金生产商在金价表现转佳带动下攀高，家具零售商Lewis集团 公布营收成长后股价创新高。指标Top-40绩优股指数 收涨0.76%至44,531点。综合指数 上扬0.74%，至50,711点。

南非汇市：兰特兑美元连跌第三天，因电力公司ESKOM继续断电

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印度股市：连续第五个交易日创新高，一项可望开放美国企业在印度兴建核电厂的协议，带动可望受惠的相关个股上扬。NSE指数 连续八个交易日上涨，齐平7月中旬以来最长连涨记录，终场收高0.85%，报8,910.50点，首度收在8,900点关卡上方，盘中一度创下8,925.05的纪录高点。BSE指数 涨1%，报29,571.04点，盘中一度上涨1.16%至纪录高位29,618.59点。

印度汇市：卢比兑美元 收盘近持平，报61.3950/4050，前一收盘价为61.42/43，股市上涨利多遭月末美元买需抵销。美国联邦储备理事会展开两日会议前，市场弥漫审慎心态。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 小涨0.28%，报783.530点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.67%，报431.96点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2.88%，报66.8200卢布；卢布兑欧元 升值1.68%，报75.9500卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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