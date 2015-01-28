金砖国家：1月27日股汇市收盘纵览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透1月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月27日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨0.11%，收报989.83点。
中国股市：沪综指收跌终结连五日上涨，因经济下行忧虑施压
香港股市：结束五日连涨而收低，因内地股市疲弱
中国汇市：中资大行结汇助人民币止跌回升，短期贬值压力减弱
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巴西股市：收盘近持平，盘中一度受最大贸易伙伴中国工业企业利润数据欠佳影响而下跌，淡水河谷 收盘重挫近3%。巴西指标股指Bovespa指数 收盘微涨0.03%，报48,591.23点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元上涨，抹消前两个交易日跌幅，交易商称雷亚尔走势是受到美国耐久财数据逊于预期的牵动。雷亚尔兑美元 收盘报2.5691/06，上交易日收盘报2.5888/05。
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南非股市：续涨，黄金生产商在金价表现转佳带动下攀高，家具零售商Lewis集团 公布营收成长后股价创新高。指标Top-40绩优股指数 收涨0.76%至44,531点。综合指数 上扬0.74%，至50,711点。
南非汇市：兰特兑美元连跌第三天，因电力公司ESKOM继续断电
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印度股市：连续第五个交易日创新高，一项可望开放美国企业在印度兴建核电厂的协议，带动可望受惠的相关个股上扬。NSE指数 连续八个交易日上涨，齐平7月中旬以来最长连涨记录，终场收高0.85%，报8,910.50点，首度收在8,900点关卡上方，盘中一度创下8,925.05的纪录高点。BSE指数 涨1%，报29,571.04点，盘中一度上涨1.16%至纪录高位29,618.59点。
印度汇市：卢比兑美元 收盘近持平，报61.3950/4050，前一收盘价为61.42/43，股市上涨利多遭月末美元买需抵销。美国联邦储备理事会展开两日会议前，市场弥漫审慎心态。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 小涨0.28%，报783.530点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.67%，报431.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2.88%，报66.8200卢布；卢布兑欧元 升值1.68%，报75.9500卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号