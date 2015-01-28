加拿大财政：2015/16年或因低油价面临小幅财政赤字--PBO报告

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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在去年11月公布的最新财政数据中，加国政府原预估2015-16年为盈余19亿加元，加上30亿加元的紧急预备金。当时是以油价仍在每桶81美元为依据。
加拿大财长奥利佛至少在今年4月前不会公布预算报告，由于市场波动过大，公布时间较一般来得晚。
至于3月31日止的当前财年，PBO预估政府预算赤字为12亿加元，这是计入紧急基金，并以2014年每桶油价93美元为基准。
若不计入紧急基金，政府原预估当前财年为29亿加元赤字。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红/龚芳)
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路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。