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债券 | 2015年 1月 28日 星期三 10:33 BJT

加拿大财政：2015/16年或因低油价面临小幅财政赤字--PBO报告

在去年11月公布的最新财政数据中，加国政府原预估2015-16年为盈余19亿加元，加上30亿加元的紧急预备金。当时是以油价仍在每桶81美元为依据。

加拿大财长奥利佛至少在今年4月前不会公布预算报告，由于市场波动过大，公布时间较一般来得晚。

至于3月31日止的当前财年，PBO预估政府预算赤字为12亿加元，这是计入紧急基金，并以2014年每桶油价93美元为基准。

若不计入紧急基金，政府原预估当前财年为29亿加元赤字。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红/龚芳)
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