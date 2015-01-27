《中国报摘》--中国证券报1月28日

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
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* 头版头条:
--中国国务院国资委研究中心副主任彭建国接受专访时表示，关于深化国有企业改革指导意见及八九个相关配套文件已趋成熟，有望率先出台。一场真正的大改革即将开始。届时，地方国企改革进展将更大，央企试点会在总结第一批经验基础上推出第二批试点。
* 其他:
--证监会副主席庄心一日前接受媒体专访时称，证监会将积极稳妥推进股票发行注册制改革，研究丰富交易所市场层次，创新市场交易机制和产品，从而更好地发挥交易所市场在提高直接融资比重方面的龙头作用。 --沪深两市上市公司近期频频推出“高送转”预案，但却伴随着大股东乘机减持、信息披露存在瑕疵，甚至涉嫌内幕交易等问题。据悉，此现象已引起监管部门高度重视。证监会已要求对上市公司“高送转”每单必查内幕交易。上交所已向多家相关公司发出监管问询函，并把此类选择性、自愿性信息披露及相关二级市场交易纳入重点关注和监管范围，同时提醒投资者对此类保持高度警惕。
--由中国人民银行牵头起草的《金融业支持船舶工业转型升级的指导意见》已征求相关部委意见后上报，近期有望出台。意见将对符合规范的标准船舶企业加大信贷、融资等金融扶持力度，支持船舶工业发展。
--东旭光电 公告，公司将非公开增发募资不超过80亿元，以购买资产的形式注入两家五代玻璃基板公司，还将新建一条五代彩色滤光片项目。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5