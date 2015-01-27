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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 07:47 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月28日

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* 头版头条:

--中国国务院国资委研究中心副主任彭建国接受专访时表示，关于深化国有企业改革指导意见及八九个相关配套文件已趋成熟，有望率先出台。一场真正的大改革即将开始。届时，地方国企改革进展将更大，央企试点会在总结第一批经验基础上推出第二批试点。

* 其他:

--证监会副主席庄心一日前接受媒体专访时称，证监会将积极稳妥推进股票发行注册制改革，研究丰富交易所市场层次，创新市场交易机制和产品，从而更好地发挥交易所市场在提高直接融资比重方面的龙头作用。 　　--沪深两市上市公司近期频频推出“高送转”预案，但却伴随着大股东乘机减持、信息披露存在瑕疵，甚至涉嫌内幕交易等问题。据悉，此现象已引起监管部门高度重视。证监会已要求对上市公司“高送转”每单必查内幕交易。上交所已向多家相关公司发出监管问询函，并把此类选择性、自愿性信息披露及相关二级市场交易纳入重点关注和监管范围，同时提醒投资者对此类保持高度警惕。

--由中国人民银行牵头起草的《金融业支持船舶工业转型升级的指导意见》已征求相关部委意见后上报，近期有望出台。意见将对符合规范的标准船舶企业加大信贷、融资等金融扶持力度，支持船舶工业发展。

--东旭光电 公告，公司将非公开增发募资不超过80亿元，以购买资产的形式注入两家五代玻璃基板公司，还将新建一条五代彩色滤光片项目。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 黄凯)
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