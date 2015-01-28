韩股业绩：LG显示器公布2014年营业利润较上年增长16.7%

路透首尔1月28日 - 韩国LG显示器 周三公布，2014年公司营业利润较上年增长16.7%，得益于电视机需求上升以及苹果公司 推出新款iPhone。

LG显示器是全球最大的液晶显示器生产商，该公司报告2014年营业利润为1.4万亿韩元(13.0亿美元)，2013年为1.2万亿。

汤森路透根据LG显示器之前公布的数据计算，该公司在10-12月当季录得6,290亿韩元的营业利润；此前汤森路透I/B/E/S调查访问的36位分析师的预估均值为6,230亿韩元。

该公司将于周三稍后公布第四季获利的细节。(完)