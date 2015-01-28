韩股业绩：LG显示器公布2014年营业利润较上年增长16.7%

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透首尔1月28日 - 韩国LG显示器 周三公布，2014年公司营业利润较上年增长16.7%，得益于电视机需求上升以及苹果公司 推出新款iPhone。
LG显示器是全球最大的液晶显示器生产商，该公司报告2014年营业利润为1.4万亿韩元(13.0亿美元)，2013年为1.2万亿。
汤森路透根据LG显示器之前公布的数据计算，该公司在10-12月当季录得6,290亿韩元的营业利润；此前汤森路透I/B/E/S调查访问的36位分析师的预估均值为6,230亿韩元。
该公司将于周三稍后公布第四季获利的细节。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。