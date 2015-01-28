欧洲经济指标预测--1月28日-2月4日****

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日当周 1月28日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 1.29 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 9.1 9.0 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -1.5% -0.8% (较上年同期) -3.5% -2.1% 0745 法国消费者信心指数 1月 91 90 1月29日(四) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +6.6% +8.5% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少1.0 减少2.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 280 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 284.1 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 -- +3.1% 民间贷款 -- -0.9% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.7% 0900 意大利薪资通胀(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 1000 意大利制造业信心指数 1月 98.0 97.5 1000 意大利消费者信心指数 1月 100.0 99.7 1000 欧元区企业景气指数 1月 0.1 0.04 经济景气指数 101.5 100.7 工业景气指数 负4.5 负5.2 服务业景气指数 正6.0 正5.6 消费者信心指数 负8.5 负10.9 消费者通胀预期指数 -- 正2.7 生产者通胀预期指数 -- 负4.9 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正30 正61 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.8% 持平 (较上年同期) -0.1% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.0% +0.1% (较上年同期) -0.2% +0.1% 1月30日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 1月 负2 负4 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.3% +1.0% (较上年同期) +3.5% -0.8% 0745 法国消费者支出(较前月) 12月 +0.2% +0.4% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.1% 0800 瑞士KOF领先指标 1月 97.5 98.7 0900 意大利失业率 12月 13.5% 13.4% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加12.00 增加12.52 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.00 增加20.59 抵押贷款批准件数(千件) 59.000 59.029 M4货供额(较前月) -- 持平 1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 -0.5% -0.2% 1000 欧元区失业率 12月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.2% 2月2日当周 2月2日(一) 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 54.0 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 -- 48.4 0850 法国Markit制造业PMI 1月 -- 49.5 0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 -- 51.0 0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 -- 51.0 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 52.5 2月3日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差38.68 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 57.6 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 12月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.6% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- 持平 (较上年同期) -- 持平 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- -0.1% 2月3-10日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 1月 -- +0.9% 截至1月三个月房价(较上年同期) -- +7.8% 2月4日(三) 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 49.4 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 49.5 Markit综合PMI -- 49.5 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 -- 52.7 综合PMI -- 52.6 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.5% 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 -- 52.3 综合PMI -- 52.2 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 -- 55.8 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。