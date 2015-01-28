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市场报道 | 2015年 1月 28日 星期三 08:55 BJT

****欧洲经济指标预测--1月28日-2月4日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段        预估值       前值     
 
    1月26日当周  
            
    1月28日(三)     
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     12月           --         1.29 
    0700  德国Gfk消费者信心指数                          2月           9.1         9.0
    0700  德国进口物价(较前月)                          12月         -1.5%       -0.8%
                     (较上年同期)                                    -3.5%       -2.1%
    0745  法国消费者信心指数                             1月            91          90
    
    1月29日(四)     
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                 1月         +0.3%       +0.3%
                            (较上年同期)                             +6.6%       +8.5%   
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)               1月     　减少1.0     减少2.7
                 未经季节调整失业人数(万人)                           --           280
                 经季节调整失业率                                    6.5%         6.5%
                 经季节调整失业人数(万人)                             --         284.1
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                    12月          --         +3.1%
                  民间贷款                                            --         -0.9%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --         +2.7%
    0900  意大利薪资通胀(较前月)                        12月          --         +0.1%
                        (较上年同期)                                  --         +1.1%
    1000  意大利制造业信心指数                           1月       　98.0         97.5
    1000  意大利消费者信心指数                           1月      　100.0         99.7
    1000  欧元区企业景气指数                             1月          0.1         0.04
                经济景气指数                                        101.5        100.7
                工业景气指数                                      　负4.5        负5.2
                服务业景气指数                                      正6.0        正5.6
                消费者信心指数                                      负8.5       负10.9
                消费者通胀预期指数                                    --         正2.7
                生产者通胀预期指数                                    --         负4.9
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                   1月         正30         正61
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             1月初值        -0.8%         持平
                             (较上年同期)                           -0.1%        +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -1.0%        +0.1%
                                   (较上年同期)                     -0.2%        +0.1%  
    
    1月30日(五)     
    0005 英国Gfk消费者信心指数                          1月           负2          负4
    0700 德国实质零售销售(较前月)                      12月       　+0.3%        +1.0%
                      (较上年同期)                                　+3.5%        -0.8%  
    0745 法国消费者支出(较前月)                        12月       　+0.2%        +0.4%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               12月           --         -0.1%
    0800 瑞士KOF领先指标                                1月        　97.5         98.7
    0900 意大利失业率                                  12月         13.5%        13.4%
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                        12月     增加12.00    增加12.52
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                         　增加20.00    增加20.59
             抵押贷款批准件数(千件)                                59.000       59.029
             M4货供额(较前月)                                         --          持平
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                     1月初值         -0.5%        -0.2%
    1000 欧元区失业率                                  12月         11.5%        11.5%
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             12月           --         -0.2%
                               (较上年同期)                           --         -1.2% 
    
    2月2日当周  
    
    2月2日(一)
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 1月           --         54.0  
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                   1月           --         48.4
    0850  法国Markit制造业PMI                           1月           --         49.5
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                       1月           --         51.0
    0900  欧元区Markit制造业PMI                     1月终值           --         51.0
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                      1月           --         52.5
    
    2月3日(二)
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         12月           --    顺差38.68
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                      1月           --         57.6
    1000  欧元区生产者物价指数(较前月)                 12月           --        -0.3%
                          (较上年同期)                                --        -1.6%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         1月初值           --         持平
                                  (较上年同期)                        --         持平
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --         持平
                                    (较上年同期)                      --        -0.1%
        
    2月3-10日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  1月       　    --       +0.9%
                     截至1月三个月房价(较上年同期)                     --       +7.8% 
    
    2月4日(三)
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)  1月             --        49.4
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)          1月             --        49.5
              Markit综合PMI                                            --        49.5
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)      1月终值        　　 --        52.7
                    综合PMI                                            --        52.6
    0900  意大利GDP(较前季)                     第四季初值      　　　 --       -0.1%
               (较上年同期)                                            --       -0.5%
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)    1月终值             --        52.3
                      综合PMI                                          --        52.2
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     1月        　   --        55.8
    1000  欧元区零售销售(较前月)                      12月             --       +0.6%
                          (较上年同期)                                 --       +1.5% (完)
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