《独家新闻》黑石集团建立新的能源信贷基金，瞄准被低估的油气资产

路透纽约1月27日 - 据熟悉情况的人士称，全球最大另类资产管理企业黑石集团 正在筹办旗下首只以能源为主的信贷基金，这是私募股权投资企业在处于困境的能源资产中寻找投资机会的最新迹象。

这一举动暗示，在原油价格崩跌后，黑石认为曾赶上北美油气繁荣时期的一些勘探及生产企业股价目前被低估，或者在短期内将被低估。

油价大跌不仅令财务状况较差或生产成本较高的能源企业承受着实实在在的压力，也损及相关服务企业的销售；这些服务企业从出售砂子到钻探设备，再到临时住房，不一而足。

消息人士称，黑石旗下信贷投资机构GSO Capital Partners LP已接洽许多现有投资者，迅速筹得5-10亿美元，投资于能源行业的可交易债券。

黑石一位发言人拒绝发表评论。由于筹资一事仍在保密当中，消息人士要求不具名。

油价自去年年中崩跌逾50%以来，市场内已建立起一系列能源信贷基金，GSO的是最新一个。例如Apollo Global Management LLC 上周就在申报监管机构文件中披露，正在为新基金筹资，将投资于能源业流动性较差或无流动性的信贷产品。

但与Apollo旗下基金不同，新建立的GSO基金将主要投资于具有流动性的企业能源信贷市场。这意味着该基金将主要购买能源企业的可交易债券，而不是直接向他们提供贷款。

一位消息人士称，新的GSO信贷基金将透过投资于低风险、低回报债券，来平衡其投资组合。(完)