《全球汇市》美元自高点回落，市场在美联储发表声明前保持谨慎

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
企业投资报告黯淡之外，建筑及矿业设备制造商卡特彼勒 也公布第四季获利下滑将近25%，并警告称油价下跌可能损及其2015年业务。
澳元方面，如果0030 GMT将公布的消费者物价数据逊于预期，澳元恐将再度面临压力。
澳元 报在0.7922美元，距离周一所及五年半低点0.7850不远。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1351 1.1381 -0.26 -6.17 1.2097
美元/日圆 118.01 117.85 +0.14 -1.40 119.68
欧元/日圆 133.95 134.12 -0.13 -7.48 144.78
美元/瑞郎 0.9020 0.9025 -0.06 -9.26 0.9941
英镑/美元 1.5171 1.5196 -0.16 -2.58 1.5573
美元/加元 1.2404 1.2399 +0.04 +6.77 1.1618
澳元/美元 0.7904 0.7932 -0.35 -3.23 0.8168
新西兰元/美元 0.7425 0.7447 -0.30 -4.77 0.7797
澳元/日圆 93.280 93.490 -0.22 -4.57 97.750
新西兰元/日圆 87.620 87.780 -0.18 -6.10 93.310
英镑/日圆 179.03 179.12 -0.05 -3.94 186.38
澳元/新西兰元 1.0638 1.0644 -0.06 +1.61 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/张明钧/陈宗琦/李婷仪 审校 龚芳/徐文焰/张荻)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号