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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:29 BJT

《全球汇市》美元自高点回落，市场在美联储发表声明前保持谨慎

企业投资报告黯淡之外，建筑及矿业设备制造商卡特彼勒 也公布第四季获利下滑将近25%，并警告称油价下跌可能损及其2015年业务。

澳元方面，如果0030 GMT将公布的消费者物价数据逊于预期，澳元恐将再度面临压力。

澳元 报在0.7922美元，距离周一所及五年半低点0.7850不远。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1351 1.1381 -0.26 -6.17 1.2097

美元/日圆 118.01 117.85 +0.14 -1.40 119.68

欧元/日圆 133.95 134.12 -0.13 -7.48 144.78

美元/瑞郎 0.9020 0.9025 -0.06 -9.26 0.9941

英镑/美元 1.5171 1.5196 -0.16 -2.58 1.5573

美元/加元 1.2404 1.2399 +0.04 +6.77 1.1618

澳元/美元 0.7904 0.7932 -0.35 -3.23 0.8168

新西兰元/美元 0.7425 0.7447 -0.30 -4.77 0.7797

澳元/日圆 93.280 93.490 -0.22 -4.57 97.750

新西兰元/日圆 87.620 87.780 -0.18 -6.10 93.310

英镑/日圆 179.03 179.12 -0.05 -3.94 186.38

澳元/新西兰元 1.0638 1.0644 -0.06 +1.61 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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