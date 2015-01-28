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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:23 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月28日-2月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月28日(三)

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

1月29日(四)

曼谷--泰国财长Sommai Phasee在泰国外国记者俱乐部发表讲话(1200)。

巴西利亚--巴西央行公布1月利率会议的会议记录(1030)。

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。

布拉格--捷克央行公布12月货币政策会议记录。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500)。

1月30日(五)

亚的斯亚贝巴--非洲联盟会议(至1月31日)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0930)。

圣地亚哥--智利央行公布1月政策会议记录(1130)。

首尔--韩国央行公布半年一度的通胀报告(0300)。

2月2日(一)

暂无重要经济事件预告。

2月3日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月4日)。

孟买--印度央行举行货币政策委员会会议。

2月4日(三)

华沙--波兰央行公布利率决议(1030)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议，料将通过季度通胀报告(1000)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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