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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月28日-2月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间  国家   规模         发行细节
 1/28        意大                标售国库券
             利                  
 1/28        美国                标售五年期公债
 1/28        德国   20亿欧元     标售30年期联邦债券
 1/29        美国                发售七年期公债
 1/29        意大                标售中长期公债
             利                  
 1/29        日本                标售三个月期贴现国库券
 1/29        日本                标售两年期公债
 2/2   1350  法国                标售国库券
 2/3         日本                标售10年期政府公债
 2/4         英国                标售2024年到期的通胀保值公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王颖；审校　戴素萍)
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