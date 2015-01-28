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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月28日

*工商时报：

--全球经济前景动荡不明，企业筹资及投资也转为保守。证期局昨日公布去年公开发行公司国内外募资案共361件，总募资金额5,701亿台币，较2013年锐减三成，金额更创下五年新低。

--兆丰金 上日召开董事会，将重点放在高铁破产问题，据相关人士透露，兆丰金除了今年的全年获利将力保去年破300亿台币的佳绩，也同时对高铁特别股投资损失隐忧进入备战状态，内部已完成评估，至少会先提存50%。

--中央银行公布2014年12月全体银行购屋贷款及建筑贷款余额统计，余额仍是继续双创新高，但购置住宅贷款余额5兆8,670亿台币，年增率较去年11月更低，仅3.9%，跌破4%，已是连续四个月呈现下滑。

*经济日报：

--金管会昨日邀集证券周边单位会商股市扬升计画，确定放宽股市涨跌幅限制由现行的7%放宽到10%、扩大现股当冲档数由现行200档逐步扩增至600档、及取消个人融资融券限额，是推动的三大核心改革内容，初估放宽措施可能在第三季上路，将可有效刺激台股冲量。

--全国能源会议昨日落幕，电力缺口依然无解。为提前因应限电警报，经济部能源局已公告〞能源开发及使用评估准则草案〞，未来大型投资案，不论新增或扩建，都要执行用电效率评估，未达标者，不准投资，若逾区域供电上限，亦不予开发。

--霖园集团开拓新触角，透过转投资布局仓储物流业，由国泰人寿负责全台猎地30万坪，兴建物流仓储设施，出租给集团持股逾半的永联物流，现瞄准高雄将再猎13万坪土地。永联透过携手国寿，已跃居台湾最大物流仓储龙头。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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