《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月28日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
*工商时报：
--全球经济前景动荡不明，企业筹资及投资也转为保守。证期局昨日公布去年公开发行公司国内外募资案共361件，总募资金额5,701亿台币，较2013年锐减三成，金额更创下五年新低。
--兆丰金 上日召开董事会，将重点放在高铁破产问题，据相关人士透露，兆丰金除了今年的全年获利将力保去年破300亿台币的佳绩，也同时对高铁特别股投资损失隐忧进入备战状态，内部已完成评估，至少会先提存50%。
--中央银行公布2014年12月全体银行购屋贷款及建筑贷款余额统计，余额仍是继续双创新高，但购置住宅贷款余额5兆8,670亿台币，年增率较去年11月更低，仅3.9%，跌破4%，已是连续四个月呈现下滑。
*经济日报：
--金管会昨日邀集证券周边单位会商股市扬升计画，确定放宽股市涨跌幅限制由现行的7%放宽到10%、扩大现股当冲档数由现行200档逐步扩增至600档、及取消个人融资融券限额，是推动的三大核心改革内容，初估放宽措施可能在第三季上路，将可有效刺激台股冲量。
--全国能源会议昨日落幕，电力缺口依然无解。为提前因应限电警报，经济部能源局已公告〞能源开发及使用评估准则草案〞，未来大型投资案，不论新增或扩建，都要执行用电效率评估，未达标者，不准投资，若逾区域供电上限，亦不予开发。
--霖园集团开拓新触角，透过转投资布局仓储物流业，由国泰人寿负责全台猎地30万坪，兴建物流仓储设施，出租给集团持股逾半的永联物流，现瞄准高雄将再猎13万坪土地。永联透过携手国寿，已跃居台湾最大物流仓储龙头。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号