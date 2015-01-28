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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:22 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月28日

**上海证券报**

--一带一路”战略提出一年多来，中国沿线省份都已提前布局，今年进入实质操作阶段。在近期陆续召开的地方两会上，有20个省份在政府工作报告或高层会议中明确了各自在“一带一路”战略中的定位及发展重点。

--A股市场再次因为资金杠杆动向变化的风声出现震荡，据记者了解，市场关注的某大型股份制商业银行调低伞形信托配资杠杆比例之举属个别行为，而融资融券余额则已明显回升至历史最高水平。与此同时，杠杆资金风口悄然变化。大型基础建设、信息安全等热点题材正成为融资资金追捧的新宠，而大盘金融股的吸金光环明显黯淡。

**证券时报**

--上海市副市长周波表示，国企改革首先要对国资委进行改革，要通过发挥国资流动平台的功能，完善“国资委负责资本监管、平台公司负责资本运作、企业集团负责日常经营”的工作格局。

--财政部近日下发通知，明确政策性银行、商业银行、财务公司、城乡信用社和金融租赁公司等金融企业提取的贷款损失准备金在企业所得税税前扣除，通知自2014年1月1日起至2018年12月31日止执行。

**人民日报**

--针对12东飞01担保方声明与担保函内容不一致的问题，深交所27日回应称，经核对，该私募债备案材料和备案程序符合我所《中小企业私募债券业务试点办法》等有关规定。据深交所负责担保审核的相关专业人士介绍，对私募债发行的担保没有仅仅是“信用评级担保”这样一种情况，只能是“代偿业务”等责任。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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