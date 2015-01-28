《中国报摘》--其他报纸重要消息1月28日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**上海证券报**
--一带一路”战略提出一年多来，中国沿线省份都已提前布局，今年进入实质操作阶段。在近期陆续召开的地方两会上，有20个省份在政府工作报告或高层会议中明确了各自在“一带一路”战略中的定位及发展重点。
--A股市场再次因为资金杠杆动向变化的风声出现震荡，据记者了解，市场关注的某大型股份制商业银行调低伞形信托配资杠杆比例之举属个别行为，而融资融券余额则已明显回升至历史最高水平。与此同时，杠杆资金风口悄然变化。大型基础建设、信息安全等热点题材正成为融资资金追捧的新宠，而大盘金融股的吸金光环明显黯淡。
**证券时报**
--上海市副市长周波表示，国企改革首先要对国资委进行改革，要通过发挥国资流动平台的功能，完善“国资委负责资本监管、平台公司负责资本运作、企业集团负责日常经营”的工作格局。
--财政部近日下发通知，明确政策性银行、商业银行、财务公司、城乡信用社和金融租赁公司等金融企业提取的贷款损失准备金在企业所得税税前扣除，通知自2014年1月1日起至2018年12月31日止执行。
**人民日报**
--针对12东飞01担保方声明与担保函内容不一致的问题，深交所27日回应称，经核对，该私募债备案材料和备案程序符合我所《中小企业私募债券业务试点办法》等有关规定。据深交所负责担保审核的相关专业人士介绍，对私募债发行的担保没有仅仅是“信用评级担保”这样一种情况，只能是“代偿业务”等责任。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号