全球汇市：主要央行调查显示，截至10月的六个月汇市交易量创纪录高位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
卢布去年12月大贬期间，每日整体外汇交易量超过10万亿美元。两周前瑞郎剧烈震荡时，也带动汇市交易量冲破9万亿美元。
根据国际清算银行(BIS)最近一次的全球调查，这个数字几乎是近几年平均日交易量约5万亿美元的两倍。BIS每三年一次将各国央行的数据互相比较其关联性。
预计在未来带动交易量的主角之一，将是越来越国际化的中国人民币。
伦敦市场方面的分项数据显示，现汇市场人民币交易量仍然落后墨西哥披索、土耳其里拉等其他一些主要新兴市场货币。但在其他汇市工具方面，人民币表现却较强。
另外，根据东京外汇市场委员会的一项报告，同期亚洲现汇外汇日均交易额增加逾40%至1,537亿美元。
该报告也显示，人民币现汇交易每日达到83亿美元，为新兴亚币中最高。该报告统计的新兴亚币包括港元、坡元、台币以及韩元等。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 于春红/许娜)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号