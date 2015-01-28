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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:46 BJT

全球汇市：主要央行调查显示，截至10月的六个月汇市交易量创纪录高位

卢布去年12月大贬期间，每日整体外汇交易量超过10万亿美元。两周前瑞郎剧烈震荡时，也带动汇市交易量冲破9万亿美元。

根据国际清算银行(BIS)最近一次的全球调查，这个数字几乎是近几年平均日交易量约5万亿美元的两倍。BIS每三年一次将各国央行的数据互相比较其关联性。

预计在未来带动交易量的主角之一，将是越来越国际化的中国人民币。

伦敦市场方面的分项数据显示，现汇市场人民币交易量仍然落后墨西哥披索、土耳其里拉等其他一些主要新兴市场货币。但在其他汇市工具方面，人民币表现却较强。

另外，根据东京外汇市场委员会的一项报告，同期亚洲现汇外汇日均交易额增加逾40%至1,537亿美元。

该报告也显示，人民币现汇交易每日达到83亿美元，为新兴亚币中最高。该报告统计的新兴亚币包括港元、坡元、台币以及韩元等。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 于春红/许娜)
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