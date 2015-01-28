《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月28日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较 .(1美元=7.7521港元 ) 美国股市周二收跌逾1%，道琼工业指数 急跌291.49点，或1.65%，至17,387.21点，因部 分行业的龙头企业业绩令人失望，反应经济状况转弱，而耐久财订单意外减少也打压市场人气。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 135.960 -1.23 29338 10.540 0.57 中国铝业 11.940 -1.24 37642 3.702 -1.01 中国移动 65.850 -1.16 142851 102.095 -0.59 中国人寿 61.780 -2.72 49401 31.928 0.09 中石油 111.620 -2.85 33128 8.653 -0.54 中石化 80.190 -1.52 25120 6.216 0.10 汇丰控股 46.970 -0.72 1935203 72.823 -0.65 中电信 61.300 -1.18 8035 4.752 0.04 中国联通 15.490 -0.51 65986 12.008 -0.10 兖州煤业 8.040 -1.83 16929 6.233 -1.54 华能国际 57.250 -1.75 34183 11.095 -0.04 南方航空 25.880 -6.77 18306 4.012 -0.19 东方航空 24.610 -4.91 5486 3.816 -0.38 中芯国际 4.460 -0.89 5197 0.691 -1.22 (完) (整理 梁慧仪)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号