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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月28日

路透香港1月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较
.(1美元=7.7521港元 )
    
    美国股市周二收跌逾1%，道琼工业指数 急跌291.49点，或1.65%，至17,387.21点，因部
分行业的龙头企业业绩令人失望，反应经济状况转弱，而耐久财订单意外减少也打压市场人气。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       135.960   -1.23      29338            10.540       0.57
 中国铝业                      11.940   -1.24      37642             3.702      -1.01
 中国移动                      65.850   -1.16     142851           102.095      -0.59
 中国人寿                      61.780   -2.72      49401            31.928       0.09
 中石油                       111.620   -2.85      33128             8.653      -0.54
 中石化                        80.190   -1.52      25120             6.216       0.10
 汇丰控股                       46.970   -0.72    1935203            72.823      -0.65
 中电信                        61.300   -1.18       8035             4.752       0.04
 中国联通                      15.490   -0.51      65986            12.008      -0.10
 兖州煤业                       8.040   -1.83      16929             6.233      -1.54
 华能国际                      57.250   -1.75      34183            11.095      -0.04
 南方航空                      25.880   -6.77      18306             4.012      -0.19
 东方航空                      24.610   -4.91       5486             3.816      -0.38
 中芯国际                       4.460   -0.89       5197             0.691      -1.22
 (完)

 (整理 梁慧仪)
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