《中国债券市场每日交易备忘》--1月28日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） 招标品种: 财政部10年期续发国债 招标金额: 200亿元人民币 招标时间: 周三(28日)9:30-10:30 受访人数: 11位(银行、券商) 预测区间: 3.36%-3.45% 预测均值: 3.40%(按各家机构预测值平均) --2/1 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 --2/8 进出口贸易数据 1月 --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --酝酿一年多的国企改革在2015年迈入关键期。随着“1+N”个改革方案多数将提前至 春节前出台，对目前国企改革进展及2015年改革重点、方向和面临的问题，国务院国资委研 究中心副主任彭建国认为，2014年虽然没有出台大的政策，但国资改革各方面技术性的工作 做得比较多，为2015年政策出台和实施奠定坚实基础。目前，关于深化国有企业改革指导意 见及八九个相关配套文件已趋成熟，有望率先出台。一场真正的大改革即将开始。届时，地 方国企改革进展将更大，央企试点会在总结第一批经验基础上推出第二批试点。 --证监会副主席庄心一日前接受媒体专访时称，证监会将积极稳妥推进股票发行注册制 改革，研究丰富交易所市场层次，创新市场交易机制和产品，从而更好地发挥交易所市场在 提高直接融资比重方面的龙头作用。 --中国证券登记结算有限责任公司27日公布，前一周沪深两市新增A股开户数501184户 ，环比增加12.32%。当周参与交易的A股账户数2256.87万户，环比增加18.85%。 --根据基金业协会的最新数据，截至2014年12月底，我国境内共有基金管理公司95家， 其中合资公司46家，内资公司49家，共有取得公募基金管理资格的证券公司6家；管理资产 合计66811.36亿元，其中管理的公募基金规模45353.61亿元，同比增加51.07%，非公开募集 资产规模21457.75亿元，同比增加75.99%(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号