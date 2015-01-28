《中国债券市场每日交易备忘》--1月28日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） 招标品种: 财政部10年期续发国债 招标金额: 200亿元人民币 招标时间: 周三(28日)9:30-10:30 受访人数: 11位(银行、券商) 预测区间: 3.36%-3.45% 预测均值: 3.40%(按各家机构预测值平均) --2/1 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 --2/8 进出口贸易数据 1月 --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --酝酿一年多的国企改革在2015年迈入关键期。随着“1+N”个改革方案多数将提前至 春节前出台，对目前国企改革进展及2015年改革重点、方向和面临的问题，国务院国资委研 究中心副主任彭建国认为，2014年虽然没有出台大的政策，但国资改革各方面技术性的工作 做得比较多，为2015年政策出台和实施奠定坚实基础。目前，关于深化国有企业改革指导意 见及八九个相关配套文件已趋成熟，有望率先出台。一场真正的大改革即将开始。届时，地 方国企改革进展将更大，央企试点会在总结第一批经验基础上推出第二批试点。 --证监会副主席庄心一日前接受媒体专访时称，证监会将积极稳妥推进股票发行注册制 改革，研究丰富交易所市场层次，创新市场交易机制和产品，从而更好地发挥交易所市场在 提高直接融资比重方面的龙头作用。 --中国证券登记结算有限责任公司27日公布，前一周沪深两市新增A股开户数501184户 ，环比增加12.32%。当周参与交易的A股账户数2256.87万户，环比增加18.85%。 --根据基金业协会的最新数据，截至2014年12月底，我国境内共有基金管理公司95家， 其中合资公司46家，内资公司49家，共有取得公募基金管理资格的证券公司6家；管理资产 合计66811.36亿元，其中管理的公募基金规模45353.61亿元，同比增加51.07%，非公开募集 资产规模21457.75亿元，同比增加75.99%(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次