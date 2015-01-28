中国个股：东旭光电拟增发筹资80亿元收购玻璃基板公司，京东方参与认购

路透上海1月28日 - 中国大型玻璃基板生产线--东旭光电科技股份有限公司 周三公告称，拟定向增发筹资至多80亿元人民币，用于收购实际控制人李兆廷旗下两个平板显示玻璃基板生产企业等，国内最大的液晶面板生产商--京东方 间接参与此次增发。

公告显示，本次发行底价为前20日均价的90%，即6.84元，拟发行不超过11.7亿股股份，包括大股东东旭集团、公司员工设立的资产管理计划，昆山开发区国投以及英飞海林投资中心等在内的不超过10名投资者参与认购，其中东旭集团拟认购30亿元，公司员工认购7亿元，昆山开发区国投和英飞海林分别认购3亿元和2亿元。

英飞海林是京东方与知名私募风险投资公司英飞尼迪等共同组建的投资基金。此前，京东方已与东旭光电签约，约定今后每年采购东旭光电玻璃基板量不低于京东方当年国产基板使用量的八成。

募集资金中，除了斥资37.1亿元收购两家平板显示玻璃基板生产工厂外，还将投入30亿元用于建设第五代液晶面板用彩色滤光片生产线项目，其余资金用于补充流动资金。

玻璃基板是生产液晶面板的重要组件，占面板成本的一至两成。而全球仅有极少数企业拥有平板显示玻璃基板生产技术，包括美国康宁 、日本的旭硝子 、电气硝子 、安瀚视特及中国的东旭光电、彩虹股份 等。

此前东旭光电通过定向增发筹资50亿元用于建设10条第六代玻璃基板生产线，项目总投资75.8亿元，目前第六代基板已销往京东方、中华映管等下游客户。

东旭光电自去年11月底开始停牌，筹划增发股份。上一交易日收报7.67元。（完）