中国国企：改革顶层设计争取春节前推出，将采取1+N形式--国资委官员

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月28日 - 备受关注的中国国企改革渐露真容。国资委研究中心副主任彭建国称，在顶层设计方面，将以“1+N”形式呈现，即一个国企深化改革的总体指导意见和三四十个相关方面改革的配套文件。时点上，计划方案争取在春节前推出。
中国证券报周三引述他表示，“目前，关于深化国有企业改革的指导意见及八九个相关配套文件已渐趋成熟，有望率先出台。一些方案已报到国务院改革办，讨论通过后将报由中央深改办讨论。应该说方案大部分都已达成共识，不存在太大争议。”
对于哪些企业和员工符合员工持股试点条件，彭建国认为，可能会选择原来的试点企业来进行，也可能单独来搞。
在顶层设计层面，垄断领域企业和承担政策性业务的企业不能搞员工持股。在持股员工范围上，应该向技术骨干、经营管理骨干倾斜，同时对持股数量也应有严格的限制。
另外，员工持股要以增资扩股为主，员工可以现金或法律规定的知识产权等无形资产出资，不得采取低价折股、送股、垫资等方式；以及不得搞关联交易和利益输送等。
彭建国透露，央企总体分为商业类和公益类。其中商业分为竞争类和特殊功能类两个分项。前一类是混合所有制改革的主战场，而属于垄断性质的石油、电网等企业属于第二类，其混改要分业务板块；公益类则是完全社会化的目标。
2014年全国国有及国有控股企业利润总额增长3.4%至24,765.4亿元人民币，增幅较1-11月增幅4.5%下降；去年国企的总体成本增幅续高于收入增幅。
今年中国农历春节假期为2月18日至2月24日。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号