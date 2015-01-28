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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:34 BJT

《交易视点》台债难脱区间格局，静候FED利率决议--群益金鼎证

路透台北1月28日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美债利率周一自东京盘低点反弹，市场因天候不佳出现流动性不足的情况，10年期利率 回到1.8%上方。台债周二随之反应，十年券 在1.5%附近小区间整理。本周关注联邦公开市场委员会(FOMC)会议，预期FED维持温和的态度。5年期 区间预估在0.98-1.02%。10年期区间预估在1.46-1.52%。

选择权市场无成交。利率交换(IRS)市场无成交。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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