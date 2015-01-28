香港经济：香港连续第21年获评为全球最自由经济体，廉洁排名则下跌

路透香港1月28日 - 香港连续第21年获传统基金会（The Heritage Foundation）评为全球最自由的经济体，但在得分方面与第二位的新加坡差距进一步收窄。此外，在廉洁方面的排名则下跌两位至第15位。

政府发言人表示，＂近期一些较为瞩目的个别案件，可能影响大众对香港廉洁程度的观感，但只是个别情况，香港的贪污情况仍处于极低水平。＂

传统基金会发表的2015年《经济自由度指数》报告指出，香港今年的总分为89.6分（100分为满分），较去年下跌0.5分，只比第二位的新加坡高0.2分。第三位的纽西兰得分82.1。

报告指出，香港得分下降是反映廉洁观感的得分下跌，抵销了在营商自由、财政自由和劳工自由方面的改善。

在《经济自由度指数》报告的10项经济自由度评估因素中，香港在营商自由、贸易自由和金融自由均继续位居首位，投资自由位列第二，而在财政自由和劳工自由两方面的分数亦见轻微上升。 传统基金会认同香港拥有高效透明的规管制度、低税率及简单税制、成熟的资本市场，并肯定香港依然是国际企业进军内地的最便捷平台。此外，基金会亦赞誉香港经济在抵御全球以及内部经济波动所展示的韧力。 传统基金会指出香港维护法治，司法制度维持独立高效，但香港经济制度的独特性略有褪色。

＂政府会一如既往，致力维护香港优良的法治传统、公平营商的廉洁社会、有效率的公营部门、简单的税制及低税率。政府会与香港市民共同守护自由市场原则，并巩固香港作为国际都市的地位。＂政府发言人表示。

香港在廉洁情况的排名轻微下跌，由2014年的第13位跌至今年的第15位。廉政公署表示，据其了解该评分是主要参考透明国际的＂清廉指数＂，是调查被访者对贪污的观感而非香港的实际廉洁情况。

廉署指出，近期若干宗廉署案件，包括一名前任高级政府官员及多名上市公司高层被起诉及定罪，在传媒广泛报导下，或会影响受访者的观感。不过，有关案件只属个别案例，并不反映香港的实际廉洁情况有所转差。

廉署称，有关案件正好凸显香港反贪制度有效及重要，以及廉署严厉执法，不论涉案者背景、身分和地位，亦会不惧不偏，坚定不移打击贪污。

前政务司司长许仕仁卷入与新鸿基地产 前联席主席郭炳江等的贪污案，于去年12月审结，案中五名被告仅郭炳江之弟--新地主席郭炳联脱罪，其余人士被判罪成，其中许仕仁被判囚7年半，为历来被定罪的最高级前政府官员。