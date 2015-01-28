香港经济：香港连续第21年获评为全球最自由经济体，廉洁排名则下跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月28日 - 香港连续第21年获传统基金会（The Heritage Foundation）评为全球最自由的经济体，但在得分方面与第二位的新加坡差距进一步收窄。此外，在廉洁方面的排名则下跌两位至第15位。
政府发言人表示，＂近期一些较为瞩目的个别案件，可能影响大众对香港廉洁程度的观感，但只是个别情况，香港的贪污情况仍处于极低水平。＂
传统基金会发表的2015年《经济自由度指数》报告指出，香港今年的总分为89.6分（100分为满分），较去年下跌0.5分，只比第二位的新加坡高0.2分。第三位的纽西兰得分82.1。
报告指出，香港得分下降是反映廉洁观感的得分下跌，抵销了在营商自由、财政自由和劳工自由方面的改善。
在《经济自由度指数》报告的10项经济自由度评估因素中，香港在营商自由、贸易自由和金融自由均继续位居首位，投资自由位列第二，而在财政自由和劳工自由两方面的分数亦见轻微上升。 传统基金会认同香港拥有高效透明的规管制度、低税率及简单税制、成熟的资本市场，并肯定香港依然是国际企业进军内地的最便捷平台。此外，基金会亦赞誉香港经济在抵御全球以及内部经济波动所展示的韧力。 传统基金会指出香港维护法治，司法制度维持独立高效，但香港经济制度的独特性略有褪色。
＂政府会一如既往，致力维护香港优良的法治传统、公平营商的廉洁社会、有效率的公营部门、简单的税制及低税率。政府会与香港市民共同守护自由市场原则，并巩固香港作为国际都市的地位。＂政府发言人表示。
香港在廉洁情况的排名轻微下跌，由2014年的第13位跌至今年的第15位。廉政公署表示，据其了解该评分是主要参考透明国际的＂清廉指数＂，是调查被访者对贪污的观感而非香港的实际廉洁情况。
廉署指出，近期若干宗廉署案件，包括一名前任高级政府官员及多名上市公司高层被起诉及定罪，在传媒广泛报导下，或会影响受访者的观感。不过，有关案件只属个别案例，并不反映香港的实际廉洁情况有所转差。
廉署称，有关案件正好凸显香港反贪制度有效及重要，以及廉署严厉执法，不论涉案者背景、身分和地位，亦会不惧不偏，坚定不移打击贪污。
前政务司司长许仕仁卷入与新鸿基地产 前联席主席郭炳江等的贪污案，于去年12月审结，案中五名被告仅郭炳江之弟--新地主席郭炳联脱罪，其余人士被判罪成，其中许仕仁被判囚7年半，为历来被定罪的最高级前政府官员。
根据独立机构进行的2014年廉署周年民意调查结果显示，只有1.5%受访者表示曾在过去12个月遇过贪污情况，显示香港社会的廉洁程度高，贪污极不普遍。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号