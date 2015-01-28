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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:51 BJT

《中国重要政经日程》--1月28日

==========================今日重要政经日程==========================

1/28（三）

--国务院台湾事务办公室上午10:00在国台办新闻发布厅举行例行新闻发布会。

==========================近期重要政经日程==========================

1/30（周五）

--中国财富管理50人论坛第三届年会将在北京召开，主题为“依法治国与资产管理市场改革”。

2/14（周六）

--“中国经济50人论坛2015年年会”举行，年会主题：新常态下的“十三五”规划思路。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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