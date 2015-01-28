表格：澳洲第四季CPI较前季上扬0.2%，央行截尾均值较前季上升0.7%

路透悉尼1月28日 - 澳洲统计局周三公布数据显示： * 澳洲第四季消费者物价指数(CPI)较前季增长0.2%（路透调查预估 为增长0.3%） * 澳洲央行第四季CPI加权中值较上年同期上升2.3%(路透调查预估为 上升2.2%) * 澳洲第四季CPI较上年同期增长1.7%（路透调查预估为增长1.8%） * 澳洲央行第四季CPI截尾均值较前季上升0.7%(路透调查预估为上升 0.5%) * 澳洲央行第四季CPI截尾均值较上年同期上升2.2%(路透调查预估亦 为上升2.2%) * 澳洲央行第四季CPI加权中值较前季上升0.7%(路透调查预估为上升 0.5%) 以下为详细数据: CPI 较前季% 较上年同期% 第四季 +0.2 +1.7 预估 +0.3 +1.8 澳洲央行截尾均值CPI 较前季% 较上年同期% 第四季 +0.7 +2.2 预估 +0.5 +2.2 澳洲央行加权中值CPI 第四季 +0.7 +2.3 预估 +0.5 +2.2 浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)