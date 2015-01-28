版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 08:45 BJT

表格：澳洲第四季CPI较前季上扬0.2%，央行截尾均值较前季上升0.7%

路透悉尼1月28日 - 澳洲统计局周三公布数据显示：
    
    * 澳洲第四季消费者物价指数(CPI)较前季增长0.2%（路透调查预估
为增长0.3%）   
    * 澳洲央行第四季CPI加权中值较上年同期上升2.3%(路透调查预估为
上升2.2%)    
    * 澳洲第四季CPI较上年同期增长1.7%（路透调查预估为增长1.8%）
    * 澳洲央行第四季CPI截尾均值较前季上升0.7%(路透调查预估为上升
0.5%)
    * 澳洲央行第四季CPI截尾均值较上年同期上升2.2%(路透调查预估亦
为上升2.2%)
    * 澳洲央行第四季CPI加权中值较前季上升0.7%(路透调查预估为上升
0.5%)
    
    以下为详细数据:
    
    CPI           较前季%      较上年同期%  
    第四季         +0.2           +1.7  
    预估           +0.3           +1.8
    澳洲央行截尾均值CPI
                  较前季%      较上年同期%   
    第四季         +0.7           +2.2
    预估           +0.5           +2.2
    澳洲央行加权中值CPI
    第四季         +0.7            +2.3
    预估           +0.5            +2.2
    
    浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完)
  
 (编译 李爽  审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐