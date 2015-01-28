《交易视点》台债料狭幅震荡，等待美联储指引方向--元大宝来证

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月28日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债主流券殖利率回升到整数关卡盘整，五年券 因持券需求强烈卖压不高，但跌幅已深追价意愿欠佳，成交量萎缩进行盘整；而10年券 多空方则在整数关卡进行激战，等待美联储会议指引新方向。
美国债市盘初受到耐久财订单数据影响殖利率一路下探，随后房屋销售增加及1月美国消费者信心回升收复殖利率跌势，买气降温，终场长短券涨跌互见，指标10年期公债殖利率 收在1.8282%，与前一交日殖利率差0.02基点，而30年期公债 则来到历史低点。
市场投资人关注本周即将举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议将讨论全球经济下滑及油价尚未止跌对美国未来前景所带来的影响是否比想像严重，使得升息必须保持更多耐心，台债也将随美债进行区间盘整，等待变数厘清后的新方向，预估成交区间五年券在0.98-1.08%，10年券在1.45-1.55%之间。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号