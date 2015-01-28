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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:39 BJT

《交易视点》台债料狭幅震荡，等待美联储指引方向--元大宝来证

路透台北1月28日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债主流券殖利率回升到整数关卡盘整，五年券 因持券需求强烈卖压不高，但跌幅已深追价意愿欠佳，成交量萎缩进行盘整；而10年券 多空方则在整数关卡进行激战，等待美联储会议指引新方向。

美国债市盘初受到耐久财订单数据影响殖利率一路下探，随后房屋销售增加及1月美国消费者信心回升收复殖利率跌势，买气降温，终场长短券涨跌互见，指标10年期公债殖利率 收在1.8282%，与前一交日殖利率差0.02基点，而30年期公债 则来到历史低点。

市场投资人关注本周即将举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议将讨论全球经济下滑及油价尚未止跌对美国未来前景所带来的影响是否比想像严重，使得升息必须保持更多耐心，台债也将随美债进行区间盘整，等待变数厘清后的新方向，预估成交区间五年券在0.98-1.08%，10年券在1.45-1.55%之间。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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