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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:53 BJT

国际油市：美国原油期货跌向45美元，上周美国库存增幅高于预期

美国石油协会(API)公布的数据显示，最近一周原油库存增加1,270万桶，至4.051亿桶，分析师预估为增加410万桶。

API表示，库欣原油库存增加199.5万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布数据。

美国原油目前报价约为每桶46美元，石油业者已关闭了一些小型老旧的油井，即低产油井，以及有数以十万计的类似油井接近于亏钱。一些人估算，如果油价进一下跌，闲置的油井最多会相当于美国原油供应量的2%，整体产量成长放缓的情况超乎预期。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一表示，油价在当前水准可能已经触底，可能很快就会上涨。巴德里还警告称，如果对新供应产能的投资过低，未来油价可能大涨至每桶200美元。

高盛首席商品分析师称油价将保持低位更长时间，因中国等新兴经济体需求增长缓慢。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/戴素萍 审校 徐文焰/张荻)
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