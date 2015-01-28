国际油市：美国原油期货跌向45美元，上周美国库存增幅高于预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国石油协会(API)公布的数据显示，最近一周原油库存增加1,270万桶，至4.051亿桶，分析师预估为增加410万桶。
API表示，库欣原油库存增加199.5万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布数据。
美国原油目前报价约为每桶46美元，石油业者已关闭了一些小型老旧的油井，即低产油井，以及有数以十万计的类似油井接近于亏钱。一些人估算，如果油价进一下跌，闲置的油井最多会相当于美国原油供应量的2%，整体产量成长放缓的情况超乎预期。
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一表示，油价在当前水准可能已经触底，可能很快就会上涨。巴德里还警告称，如果对新供应产能的投资过低，未来油价可能大涨至每桶200美元。
高盛首席商品分析师称油价将保持低位更长时间，因中国等新兴经济体需求增长缓慢。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/戴素萍 审校 徐文焰/张荻)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号