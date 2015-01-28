中国煤炭：山西推出煤改路线图，严控产能并推进资源一级市场招拍挂--报载

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月28日 - 中国煤炭大省--山西近日发布“煤改”路线图，中国人民日报周三称，将严控煤炭产能，到2020年前，山西原则上不再新配置煤炭资源，并全面推进煤炭资源初级配置一级市场招拍挂，以实现资源收益最大和全面共享。
报导援引山西省关于深化煤炭管理体制改革的意见称，今后三年，山西将从包括全面推进煤炭资源配置、消费、运销、煤炭企业改革、行政审批等重要领域和关键环节深化改革，标志着煤炭管理体制全面改革正式拉开大幕。
意见指出，2020年前，山西除“关小上大、减量置换”外，不再审批建设新的煤矿项目（含露天矿）；停止审批年产500万吨以下井工改露天开采项目。 同时，允许符合法定条件的探矿权、采矿权在二级市场依法流转，以出售、作价出资等形式公开转让，但强化矿业权二级市场的监管，探索对二级市场超额收益或市场暴利进行合理抑制和科学调节的办法。 根据《意见》，山西还将在生态修复治理机制、煤矿安全监管制度、公路运销管理体制、煤炭企业股权结构、权力监管制度等多方面改革、探索。
今年上半年，山西将取消原由煤炭厅发放的《煤炭生产许可证》和《煤矿矿长资格证》，证照办理要在法定时限内限时办结。同时，依法依规对现有涉煤行政审批事项进行全面清理，省政府相关部门和市以下人民政府自行设定的类似行政审批、申报的备案事项、登记、认证以及前置审批事项等都要在2015年6月底前清理取消。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号