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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:24 BJT

全球金市：金价持稳于1,290美元上方，市场关注美联储会议

美国联邦公开市场委员会(FOMC)当日稍晚将在为期两天的政策会议结
束后公布声明。分析师表示，一些企业财报令人失望，加上12月美国耐久
财订单意外下滑，可能推后多数人对美联储的升息预期。
    
    一项衡量美国企业投资计划的指标12月连续第四个月回落，暗示全球
成长放缓和油价骤降可能开始拖累美国经济。 
    
    中国2014年自香港进口的黄金下降近三分之一，因最大黄金消费国中
国的采购量在前一年创下新高后，对黄金的偏好降温。
    
    路透调查显示，今年黄金将连续第三年下跌，因美国准备升息，不过
市场应能找到底部，为明年的反弹铺平道路。任何升息的举动，在推升美
元的同时，也可能推高持有黄金的机会成本。
    
    这项对38名分析师与交易商的调查显示，今年现货金均价将在每盎司
1,234美元，下降约3%。现货金价格在前年结束12年的牛市之后，2014年
几无变动。
    
    另一项路透调查显示，钯金2015年料将再度表现抢眼，在贵金属族群
陷入困境的情况下，钯金料上涨6%。(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 于春红/陈宗琦；审校 戴素萍)
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