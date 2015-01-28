全球金市：金价持稳于1,290美元上方，市场关注美联储会议

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)当日稍晚将在为期两天的政策会议结 束后公布声明。分析师表示，一些企业财报令人失望，加上12月美国耐久 财订单意外下滑，可能推后多数人对美联储的升息预期。 一项衡量美国企业投资计划的指标12月连续第四个月回落，暗示全球 成长放缓和油价骤降可能开始拖累美国经济。 中国2014年自香港进口的黄金下降近三分之一，因最大黄金消费国中 国的采购量在前一年创下新高后，对黄金的偏好降温。 路透调查显示，今年黄金将连续第三年下跌，因美国准备升息，不过 市场应能找到底部，为明年的反弹铺平道路。任何升息的举动，在推升美 元的同时，也可能推高持有黄金的机会成本。 这项对38名分析师与交易商的调查显示，今年现货金均价将在每盎司 1,234美元，下降约3%。现货金价格在前年结束12年的牛市之后，2014年 几无变动。 另一项路透调查显示，钯金2015年料将再度表现抢眼，在贵金属族群 陷入困境的情况下，钯金料上涨6%。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/陈宗琦；审校 戴素萍)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号