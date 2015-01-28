全球金市：金价持稳于1,290美元上方，市场关注美联储会议

美国联邦公开市场委员会(FOMC)当日稍晚将在为期两天的政策会议结 束后公布声明。分析师表示，一些企业财报令人失望，加上12月美国耐久 财订单意外下滑，可能推后多数人对美联储的升息预期。 一项衡量美国企业投资计划的指标12月连续第四个月回落，暗示全球 成长放缓和油价骤降可能开始拖累美国经济。 中国2014年自香港进口的黄金下降近三分之一，因最大黄金消费国中 国的采购量在前一年创下新高后，对黄金的偏好降温。 路透调查显示，今年黄金将连续第三年下跌，因美国准备升息，不过 市场应能找到底部，为明年的反弹铺平道路。任何升息的举动，在推升美 元的同时，也可能推高持有黄金的机会成本。 这项对38名分析师与交易商的调查显示，今年现货金均价将在每盎司 1,234美元，下降约3%。现货金价格在前年结束12年的牛市之后，2014年 几无变动。 另一项路透调查显示，钯金2015年料将再度表现抢眼，在贵金属族群 陷入困境的情况下，钯金料上涨6%。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/陈宗琦；审校 戴素萍)