路透调查：美国上周原油库存料增加，馏分油库存料减少

路透1月27日 - 周二公布的路透调查显示，截至1月23日的一周，美 国商业原油和汽油库存料有所增加。 受访七位分析师平均预期，上周美国原油库存增加410万桶。这项调 查是在美国石油协会(API)及能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库存 报告前进行的。 “原油供应料再次大幅增加，主要因为日进口量预估将增加30万桶之 多，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。他预计原 油库存增加520万桶。 美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至1月16日的一周美国原 油库存激增1,010万桶至3,979万桶，为历史同期最高水平。 调查显示，炼厂产能利用率或由85.5%下降0.1个百分点。 上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降170万桶，汽油库存 料增加30万桶。 API公布，美国最近一周原油库存增加1,270万桶，汽油库存减少500 万桶，馏分油库存减少67万桶。 EIA将于周三1530GMT公布库存报告。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 杜明霞)