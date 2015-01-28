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市场报道 | 2015年 1月 28日 星期三 09:23 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增加，馏分油库存料减少

路透1月27日 - 周二公布的路透调查显示，截至1月23日的一周，美
国商业原油和汽油库存料有所增加。

    受访七位分析师平均预期，上周美国原油库存增加410万桶。这项调
查是在美国石油协会(API)及能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库存
报告前进行的。
    
    “原油供应料再次大幅增加，主要因为日进口量预估将增加30万桶之
多，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。他预计原
油库存增加520万桶。
    
    美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至1月16日的一周美国原
油库存激增1,010万桶至3,979万桶，为历史同期最高水平。 
    
    调查显示，炼厂产能利用率或由85.5%下降0.1个百分点。
    
    上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降170万桶，汽油库存
料增加30万桶。
    
    API公布，美国最近一周原油库存增加1,270万桶，汽油库存减少500
万桶，馏分油库存减少67万桶。 
    
    EIA将于周三1530GMT公布库存报告。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王颖；审校 杜明霞)
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