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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:16 BJT

五矿期货：中国期指持仓小幅增加，多空方势均力敌

以下内容节选自1月28日的《期货日报》：

周二期指主力合约下跌1.27%，盘后总持仓小幅增加1581手至21.8万手，是近期适中水平。总持仓近20日增长率略微反弹，但依然保持在临界水平附近波动，说明近期市场情绪仍然偏谨慎，多空双方持仓观望情绪明显。收盘时当月合约基差升水0.3点，而早盘时最高曾达到28点，暗示股指期货市场短线情绪略偏负面。

年初以来，期指成交活跃度较上月出现明显下降，日均成交持仓比仅有7.14倍，而去年12月时这一指标高达8.9倍。近1周来期指成交持仓比在6倍附近波动。不管是持仓还是成交，都较去年12月出现显着回落。其原因是，一方面在股指快速上涨后，空方遭遇重创，不敢贸然进攻。另一方面，现指持续处于横盘中，多方加仓意愿并不强。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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