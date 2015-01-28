《交易视点》台债因资金宽裕料在低档，后续待FOMC会议释出方向--永丰金证

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月28日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，周二台债跟随国际债市利率小幅反弹，主因是希腊选情结果并未引 发避险潮，昨日盘中台债主流券狭幅震荡，由于短线台债主流券殖利率跌幅已深，在追价意愿欠佳情况下，似乎为当冲交易居多。
展望后市，在欧洲央行(ECB)宽松计划公布后，资金流入台湾市场推升台币升值趋势明显，虽然本地资金宽裕将有利债市表现，近期料可能有台债筹码换手以及部分获利了结出现，而美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议变数在即，台债暂难跳脱狭幅区间盘整格局。后续仍待FOMC会议释出进一步方向。
五年券 区间预期在0.95-1.03%。10年券 区间预期在1.44-1.53%。(完) (整理 董永年; 审校)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号