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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:18 BJT

《交易视点》台债因资金宽裕料在低档，后续待FOMC会议释出方向--永丰金证

路透台北1月28日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，周二台债跟随国际债市利率小幅反弹，主因是希腊选情结果并未引 发避险潮，昨日盘中台债主流券狭幅震荡，由于短线台债主流券殖利率跌幅已深，在追价意愿欠佳情况下，似乎为当冲交易居多。

展望后市，在欧洲央行(ECB)宽松计划公布后，资金流入台湾市场推升台币升值趋势明显，虽然本地资金宽裕将有利债市表现，近期料可能有台债筹码换手以及部分获利了结出现，而美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议变数在即，台债暂难跳脱狭幅区间盘整格局。后续仍待FOMC会议释出进一步方向。

五年券 区间预期在0.95-1.03%。10年券 区间预期在1.44-1.53%。(完) (整理 董永年; 审校)
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