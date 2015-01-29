专栏节选 :黑天鹅盘旋欧洲上空，希腊变天和欧洲QE的撞击--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月29日出版的当期「老谢开讲」专栏) 时序进入二○一五年还不到一个月，但国际金融市场的震央一直都在欧洲。上周，我们才面对瑞士央行突袭行动，宣布瑞士法郎脱欧，造成瑞士法郎急涨，瑞士股市重挫的冲击。瑞士法郎一度急升到○．六九五兑一美元，瑞士股市一度跌到七八五二．八二点，这是第一轮的瑞郎震荡。

紧接着上场的是欧洲央行无上限ＱＥ（量化宽松货币政策）。元月二十二日，欧洲央行祭出比市场预期更大的ＱＥ，总裁德拉吉（Mario Draghi）宣布，从一五年的三月开始到一六年九月，欧洲央行每月购债六○○亿欧元，整个量化宽松的规模高达一．一四兆欧元。

欧洲央行拟购买的债券，包括主权债及私人机构发行的债券，再加上之前宣布购买的资产担保抵押债券（ＡＢＳ）及担保债券（Covered Bond），也都计入每月六○○亿欧元的买债金额之内。德拉吉暗示，欧洲央行可能会一直买债，直到通膨目标调整到欧洲央行的目标二％为止。德拉吉展现欧洲央行对抗通缩的决心，但市场普遍不敢抱太大希望。不过，欧洲版的ＱＥ为债市、股市、汇市都带来巨大冲击的效果。

**最新变数：希腊新政府恐步上脱欧之路**

现在，第三个变数出现了，希腊大选二十五日举行，反撙节派的左翼联盟（Syriza）大胜，四十岁的左翼联盟领袖齐普拉斯（Alexis Tsipras），成为希腊一五○年以来最年轻的总理。这次左翼联盟拿到三六．四％选票，取得一四九席，结合拿到十三席的独立希腊人党，筹组了新政府。

齐普拉斯是反撙节派的主力战将，誓言带领人民走出撙节，找回希腊人的光荣感，他希望国际债务人减轻希腊的还债负担，放宽紧缩要求，好让政府增加开支刺激经济成长。但齐普拉斯也表明，无意让希腊退出欧元区，他的胜选，可能给欧洲带来更大变数。

一一年欧债危机开启，希腊政府接受欧洲央行一一○○亿欧元纾困计画的条件是履行撙节方案，包括将退休年金所得替代率从九四％降到五四％，退休年金的计算从最高五年改为十五年平均，退休年龄从六十三岁延长到六十五岁，退休年资必须满四十年，这是撙节政策的要点，却激起希腊民众的反感。未来左翼联盟执政，如果片面毁弃纾困之约，而欧洲央行拒绝继续纾困，那么希腊可能脱欧（Grexit）。希腊退出欧元区，这是希腊变天全球要承受的第一个震荡。

**骨牌效应：英国、西班牙大选考验欧盟合体**

第二个冲击是左翼联盟胜选，可能鼓动其他欧元区反撙节的政党，包括德国的左党、西班牙的公民政党「Podemos」、法国右翼的「民族阵线」、义大利「五星运动」及英国反欧的「独立党」，这些民粹政党崛起，将严厉考验德国总理梅克尔，以及目前坚持的撙节与财政纪律，欧洲恐面临裂解的危机。

目前有几个关卡，一是希腊政局动荡与齐普拉斯主导政府可能脱欧的疑惧。第二是英国五月大选，很可能演变为英国脱离欧盟的公投（Brexit）；也就是说，假如英国首相卡麦隆赢得五月英国大选，必须依承诺在一七年举行欧盟公投，那么英国可能是第一个引用《里斯本条约》第五十条，成为支持退出欧盟的国家。

希腊会不会退出欧元区，影响欧元未来存续，英国不是欧元区成员，但英国一旦脱欧，将形同为「对欧盟及欧元区不满的成员国」铺路，可能让欧盟崩裂投下巨大变数。

最近报导电影《欧洲大灾难》（The Great European Disaster）执行制片艾摩特（Bill Emmott）就不断提出警告，他也预言年底大选的西班牙的Podemos政党可能复制这次希腊左翼联盟的模式，让西班牙出现变天的局势，他担心欧洲的状况与上个世纪四○年代有很多相似之处，他们正背负过去的错误所导致的公共债务负担，欧元区的政府彼此不信任，难以合作。

根源是所有国家的纳税人都不想为他人的过度行为买单，单一货币并没有带来共同责任，像以德国为首的债权国，只想以「最低消费」维持欧元的存续，而债务国只能无力地抱怨德国对财政紧缩的坚持，因此，欧洲很难协调出一帖有效的治痛药方。

艾摩特呼吁，欧洲需要一套一九四八年版本的「马歇尔计画」，这套计画让二次大战后满目疮痍、负债累累的欧洲迈向复兴。他认为欧元区应该债务重组，以减轻西班牙与希腊的痛苦。一九五三年《伦敦协议》免除了德国五○％的公共债务，并对剩下一半进行重组，大大延长还债期，才让德国走上复兴之路。

领导欧洲的梅克尔应主动提出一套宏大的债务重组计画，而不是被西班牙、希腊或其他欧洲国家的新政府强迫，而作出零碎或勉强的妥协。 这次希腊左翼联盟胜选的基本诉求，是希腊人为了得到「三头马车」的纾困（即欧洲央行、ＩＭＦ及欧盟委员会），承受了四年半过度严苛紧缩所带来负面影响的反击。

在撙节制度下，希腊陷入长期及深层的经济衰退，与危机前相比，希腊的产出水平下滑二五％，更糟糕的是失业上升到二六％，年轻人的失业超过五○％，很多人领失业救济金超过十二个月。最严重的是，希腊公共债务比率从○九年相当于ＧＤＰ（国内生产毛额）的一二七％飙升到一七五％。在无情的财政紧缩重压下，希腊要偿还债务根本不可能。

这次激进的左翼联盟提出大规模的新支出计画，包括为穷人免费提供电力和食品券，及提高国家养老金回到债务危机前的水准，这大约要消耗ＧＤＰ的六．五％。左翼联盟还承诺废除劳动力市场自由化，并且搁置「国有资产私有化」方案。最后，更计画与贷款国协商，希望能减免大部分债务。这个民粹诉求可以获得希腊人民支持。

但是希腊若想脱离泥淖，仍然不可回避财政整顿和结构改革。欧债危机后，欧猪五国都陷入困难，但义大利、葡萄牙和西班牙已有好转，爱尔兰更是出现强烈反弹，像义大利十年期公债殖利率已回落到一．五七一％，这比欧债危机之前还低很多，爱尔兰股市从欧债危机后的二三四○．五九点急涨到五六三二．○八点，都可看出经济基本面显着在改善。

如果齐普拉斯主导的新政府执意走向更加民粹之路，那么希腊可能走上脱欧之路，这是欧元区下一个大考验。首先是希腊在地缘政治上的地位将被削弱，其次是希腊经济可能进一步衰退，社会矛盾可能加深，如此下去，不稳定将日益深化，因为欧元区将不再为希腊的财政及金融提供担保与背书。

假设希腊脱离欧元区，会不会引发新骨牌效应？下一个撞击的会是西班牙、义大利及法国，这三个国家目前反欧洲、反撙节的呼声正在上升，欧元区内的国家与国家之间的经济差异明显，只要差距日益拉大，选民就会不断挑战欧洲经济一体化。

只有深度整合，强国如德国负更大责任，陷入困境国家实行支撑成长的导向型政策，才能扭转困局，特别是欧洲人意识到，希腊退出欧元区可能引发整体骨牌风险时，这个结果才有可能落实，但目前看来，这条路仍充满荆棘。

**各家预测：欧元兑美元往一比一方向走**

欧元区及欧盟挑战不断，首先冲击的是全球汇市，欧元及英镑走低，美元地位独强，这次瑞士法郎与欧元脱钩，先重创欧元，接着希腊变天，又让欧元坠落，当然欧洲央行的ＱＥ才是欧元弱势的核心因素。目前投资机构的欧元空单部位仍达二六一亿美元，这是一二年六月以来新高。

目前各家投资银行都调低欧元兑美元预测，摩根士丹利从一．一二下修到一．○五，高盛、荷兰ＩＮＧ、荷银及花旗都看到一比一，看来欧元往一比一兑美元的方向走，可能是大家都认同的趋势。欧元走弱，英镑一度跌破一．五美元关卡，最低跌到一．四九五，这也让美元指数一口气上冲到九五．七九五。

**央行出招：资产市场将吹出更大泡沫**

第二个冲击是全球央行为求自保，各出奇招，上周瑞士央行发动奇袭后，丹麦为保汇价与欧元挂钩，一周之内两度降息，先从负○．○五％降为负○．二％，欧洲央行宣布ＱＥ之后，丹麦央行再把存款利率从负○．二％，再降到负○．三五％，丹麦央行宣布降息，也让丹麦币从五．三三四急贬到六．七○四八。

欧洲没有使用欧元的其他小国，都出现货币急贬的现象，像匈牙利币从二一一．一五跌到二七九．五六，冰岛克朗从一一一．三跌到一三五．三三，捷克币从一九．五四急跌到二十四．四九，挪威克朗从五．七五回跌到七．八八，波兰币从二．九八跌到三．七九。

最近加拿大央行调降隔夜拆款利率一码，从一％降到○．七五％，也让加币从一．○六二跌到一．二四七五。美元强势也让多数以美元计价的商品跌势加重，从石油、贵金属到软商品都全面下挫，原物料生产国货币都出现急跌走势，像纽币最近从○．八八三跌到○．七三九八，澳币从○．九五跌到○．七八五八，马币从三．一三八跌到三．六二五。

最近人民币也出现跌势，人民币一度跌到六．二八八六，原因是中国重启逆回购操作，为市场注入流动性，中国人民银行可能陆续有宽松动作，包括调降存款准备金率，让深沪股市出现人类史上罕见的资金行情。

全球央行采取的对策，将让资产市场吹出更大泡沫，欧洲央行为了度过经济难关，自扫门前雪，现在已有瑞士、丹麦、加拿大、印度、土耳其、秘鲁等央行各自出招，欧洲ＱＥ已让欧洲股市不断创出历史天价，像德国股市写下一○八一○．五七点，荷兰股市四五九．四四点，法国股市四六七九．二六点，比利时股市三五六五．八三点，瑞典股市的一五五四．七点，都是波段或历史新高，欧洲上市公司盈利一直下降，但股价却频创新高。

降息的市场，如印度再创二九六一八点的历史天价，土耳其股市也涨到九一五八一点，中国深沪股市也不断挑战高价，股市的泡沫愈吹愈大。另外，热钱满天飞，债市殖利率一直走低，目前德国的五年期公债殖利率只有○．○二二％，十年债只有○．三九六％，法国的十年债殖利率也剩○．五九二％，日本只有○．二二四％，美国则跌到一．八二八四％，美国长债收益率愈来愈低。

另外，在欧洲大多数国家都出现负利率的情况下，没有利率回报的黄金又再度显身手，今年以来，金价已拉出九．五％的涨幅，结束连续三年的颓势，金市出现一一年跌势以来的反弹走势。

在日本、欧洲祭出大规模ＱＥ之后，美国经济已形成一枝独秀景象，全球资金往美国跑，推升美元走势，也让今年美国联准会升息充满了变数，全世界或许还可以享受一波资金派对行情。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。