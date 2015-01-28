新债招标：中国10年续发国债收益率3.4205%，稍高于预测均值--业内人士

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透上海1月28日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午续招标发行的200亿元人民币10年期固息国债，中标收益率3.4205%，稍高于此前3.40%的市场预测均值。
他们并透露，该期债的边际中标收益率为3.4704%，投标倍数2.28倍。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4309%。
今日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至2月2日进行分销，2月4日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年12月18日开始计息；票面利率3.77%。(完) (发稿 李宏薇/边竞; 审校 杨淑祯)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。