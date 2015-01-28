新债招标：中国10年续发国债收益率3.4205%，稍高于预测均值--业内人士

路透上海1月28日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午续招标发行的200亿元人民币10年期固息国债，中标收益率3.4205%，稍高于此前3.40%的市场预测均值。

他们并透露，该期债的边际中标收益率为3.4704%，投标倍数2.28倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4309%。

今日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至2月2日进行分销，2月4日起与之前发行的同期国债合并上市交易。