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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 10:42 BJT

新债招标：中国10年续发国债收益率3.4205%，稍高于预测均值--业内人士

路透上海1月28日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午续招标发行的200亿元人民币10年期固息国债，中标收益率3.4205%，稍高于此前3.40%的市场预测均值。

他们并透露，该期债的边际中标收益率为3.4704%，投标倍数2.28倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4309%。

今日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至2月2日进行分销，2月4日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年12月18日开始计息；票面利率3.77%。(完) (发稿 李宏薇/边竞; 审校 杨淑祯)
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