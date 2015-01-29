专栏节选：万一美国不升息⋯--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月29日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 一月二十二日，欧洲央行（ＥＣＢ）宣布将实施量化宽松政策，激励市场走势。ＥＣＢ此举，势必会对资产价格再推一把，与当年美国联准会（Fed）推ＱＥ的效应如出一辙。

华尔街的名言：「不要与联准会对作。」（Don't fight the Fed.）当Fed采取货币刺激政策，就买进股票、债券、不动产等，因为这些资产价格都将上涨。我们是否也不应该和ＥＣＢ对作呢？

欧版ＱＥ将面临实务面与政治面的两大挑战，这可能会让ＱＥ效果打折，或延后产生效益。欧洲企业的融资多半来自银行借贷，美国企业则普遍发行债券筹资，因此欧洲金融市场的规模比较小，流动性也稍差；ＥＣＢ若要将一．一兆欧元挹注到经济体，难度不低，也可能会恶化原本已呈负利率的经济。过去我们并不十分了解「负利率」，到底是会刺激需求？还是进一步折损市场信心？

各界对欧版ＱＥ已心里有数，全球金融市场也早已充斥着美国ＱＥ所带来的流动性，因而欧版ＱＥ的影响可能较小，或发酵的时间会比预期来得久。然而，我们要从更宏观的角度来观察。

首先，在商品价格崩盘下，Fed可能不会急着升息，因为这表示全球需求走疲，或是通膨预期偏低。如今，ＥＣＢ宣布采取积极的ＱＥ政策，美国若再升息，可能导致美元更进一步走强，恐怕会烧熄刚刚冒出头的复苏火苗。

其次，市场几乎已百分百认定Fed会升息，所以一旦Fed正式升息，也没什么大不了的。反之，万一Fed不升息，股市必然以上涨回应；可以想像，保守的投资人届时会有多么惊慌失措。

当前资产配置的主流，仍偏向债券、现金等安全性资产。根据调查，台湾散户在股市的部位是史上最低，全球其他市场也差不多。市场总有太多令人忧心的事，如油价崩跌及对全球需求的判读、俄罗斯和乌克兰的冲突、伊斯兰国（ＩＳＩＳ）和恐怖分子的活动等，都是影响散户进场的因素。投资人等待市场崩盘，没有人预期会上涨。

不过，如果台股慢慢地推进到万点关前呢？又或者，台股直接飞越万点关卡呢？试想，到时报纸头条的标题，以及庶民百姓日常的话题会是什么？那些在场外观望的投资人，恐怕都会急忙地纵身股市。

台股九千点时，大家都不敢买，但到了一万点，甚至一万一千点时，大家都没在怕了。这也是另一个非线性金融市场的典型例子。这不是预测股市高点，只是提出警告而已。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。