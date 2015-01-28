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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:31 BJT

国信期货：沪铜多空胶着，四万一线拉锯

以下内容节选自1月28日的《期货日报》：

1月临近尾声，国际铜价暴跌再创新低，但随即超跌反弹并收出长下影线，而沪铜则围绕40,000元/吨附近上蹿下跳，铜市增仓放量暗示多空在低位分歧加剧，虽然宏观和供需的大环境仍偏悲观，但短线铜价技术性反弹动能不容小觑，投资者宜谨慎对待。

　　国内方面，2014年GDP增速最终落在7.4%，高于市场预期，房地产和制造业增长虽仍在放缓，但在2015年国内经济稳增长的定调之下，固定资产投资和基建规模料将放大，央行对结构性货币政策工具的运用也愈发灵活，上半年再次降准的可能性较大，资金面逐步宽松对铜市将有一定的利好带动。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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